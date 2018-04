Tajná mise v KLDR: Pompeo žertoval o likvidaci Kima, teď si ho prověřil přímo v Pchjongjangu

před 2 hodinami

Budoucí ministr zahraničí USA Mike Pompeo o Velikonocích jednal se severokorejským diktátorem.

Washington/Pchjongjang - Rozhodnutím nominovat šéfa CIA do role nového ministra zahraničí prezident Donald Trump minulý měsíc nejspíše překvapil i toho odstupujícího, Rexe Tillersona.

Mike Pompeo, který by měl křeslo šéfa americké diplomacie brzy převzít, hned dostal významný úkol. Právě jeho si Bílý dům vybral, aby se v rámci příprav před chystaným americko-korejským summitem osobně setkal s Kim Čong-unem. Chtěl zjistit, zda je severokorejský vůdce připraven seriózně jednat.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Prezident Trump potvrdil, že ke schůzce minulý týden skutečně došlo. "Mike Pompeo se minulý týden v Severní Koreji setkal s Kim Čong-unem. Setkání šlo velmi hladce a byly nastaveny dobré vztahy. Teď se vyřizují detaily summitu. Denuklearizace bude skvělá pro svět, ale i pro Severní Koreu," uvedl ve středu na Twitteru.

Volba Pompea přitom může překvapit. Čtyřiapadesátiletý politik je nyní rozkročen mezi dvěma funkcemi a čeká na schválení své nové diplomatické role. Jeho názory na Kimův režim jsou navíc velmi striktní - nevylučuje pozemní invazi a ve vztahu ke KLDR dlouhodobě nešetří kritikou ani výhrůžkami. Dokonce si v minulosti veřejně pohrával s myšlenkou atentátu na severokorejského diktátora.

"Pokud jde o to, kdyby Kim Čong-un zmizel, vzhledem k historii CIA, prostě o tom nebudu mluvit," odpověděl ředitel CIA loni v říjnu na otázku, co by se stalo, kdyby Kim Čong-un náhle zemřel. "Někdo by si mohl myslet, že to byla náhoda. Že to byla nehoda," doplnil Pompeo za smíchu publika.

Jestřáb nad jestřáby

Během svého "grilování" v americkém Senátu ale tento týden zdůraznil, že přestože si dokáže představit i vyslání amerických vojáků do KLDR, světové krize by raději řešil diplomatickými prostředky. Útok proti jaderné Severní Koreji, který by iniciovaly USA, by byl podle něj "katastrofický".

"Dokážu si představit, kdy by se Amerika ve své reakci potřebovala posunout až za hranice diplomacie," řekl senátorům. Příkladem podle něj je potenciální situace, že by Kim Čong-un přímo ohrožoval Spojené státy a ty by o jeho aktivitách věděly.

Pompeo nicméně popřel, že by upřednostňoval "změnu režimu" v KLDR. "Máme odpovědnost dosáhnout podmínek, za kterých nebude Kim Čong-un schopen Spojené státy ohrozit jadernými zbraněmi," řekl senátorům.

Pompeo je považován za republikánského jestřába, mnohem tvrdšího, než je jeho předchůdce v křesle ministra zahraničí Rex Tillerson. Také je členem pravicově-konzervativního politického hnutí Tea Party.

Velikonoční setkání

Podle zdrojů listu Washington Post, který jako první informaci o setkání přinesl, se schůzka mezi Pompeem a vůdcem KLDR uskutečnila o Velikonocích, její obsah není známý. Už před ní ale Trump naznačil, že dvojstranná vyjednávání budou probíhat na "extrémně vysoké úrovni".

List The New York Times přitom poukazuje na to, že Bílý dům si k nynější komunikaci s Pchjongjangem v posledních týdnech raději zvolil zpravodajské než diplomatické kanály. Přestože Pompeo v tuto chvíli díky své unikátní pozici - coby ředitel CIA nominovaný na šéfa diplomacie - představuje obě cesty.

Sám dosud podle zdrojů citovaných deníkem využíval komunikační kanál, který americké zpravodajce napojuje na severokorejskou tajnou službu. Kromě toho byl v blízkém kontaktu se Suh Hoonem, šéfem jihokorejské tajné služby. Právě Suh Hoon spolu se svým severokorejským protějškem Kim Jong Čolem Pompeovi setkání v KLDR domluvili.

Bez práce nebude odměna

Pompeo už minulý týden varoval Pchjongjang, že by neměl od chystaných americko-korejských rozhovorů očekávat žádnou odměnu, pokud sám nezačne na oplátku odstupovat od svého jaderného programu.

Zároveň ale připustil, že historie v tomto ohledu nenabízí mnoho důvodů k optimismu. Podle Pompea řada států v minulosti příliš snadno povolovala utažené severokorejské sankce.

"Je záměrem prezidenta a administrativy to tentokrát neudělat, abychom se ujistili, že než poskytneme odměny, dostaneme permanentní a nezvratitelný výsledek. To je to, v co doufáme, že dosáhneme," citovala Pompea agentura Reuters. "Je to těžký úkol, ale věřím, že prezident Trump toho může dosáhnout skrze dobrou diplomacii."

Cílem plánovaného jednání mezi Trumpem a Kimem je podle něj domluvit takovou dohodu, kvůli které by "vedení Severní Koreje kompletně a ověřitelně ustoupilo od svých snah držet nad Amerikou hrozbu svými jadernými zbraněmi".

Schůzka už čeká i na Trumpa

Se severokorejským lídrem by se měl Trump - jako první americký prezident v úřadě - přímo setkat už za několik týdnů. Zřejmě na přelomu května a června.

A zatímco ani Pompeo neočekává, že by se komplexní dohodu podařilo dojednat okamžitě, mohly by podle něj být alespoň položeny základy pro budoucí jaderné odzbrojení Korejského poloostrova.

"Nikdo nepodléhá iluzi, že komplexní dohoda vznikne skrze schůzku prezidenta," uvedl Pompeo s tím, že lídři obou zemí nicméně mohou nastavit cestu, jak dosáhnout diplomatického výsledku, který "USA i svět zoufale potřebují".

