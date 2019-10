Mluvíte o invazi v Sýrii? Pošleme vám tři miliony uprchlíků, hrozí Evropě Erdogan

Jestliže Evropa označuje tureckou operaci v Sýrii za invazi, pak může Turecko poslat do Evropy syrské uprchlíky, kteří jsou na jeho území. V projevu před členy své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, když hájil postup Ankary proti syrským Kurdům.

Turecká armáda bojuje proti Kurdům na severu Sýrie, kde chce na území širokém 30 kilometrů zřídit bezpečnostní zónu.

Ankara hodlá do vytvořené zóny umístit až dva miliony syrských uprchlíků, kteří jsou nyní v Turecku. Ankaru za její postup kritizuje mnoho zemí, včetně České republiky.

"Jestliže Evropa definuje operaci v Sýrii jako invazi, pak můžeme otevřít dveře a poslat 3,6 milionu syrských uprchlíků k vám," řekl Erdogan na adresu Evropanů. Operace podle něj přispěje k mírovému řešení situace v Sýrii a k budoucímu uspořádání této země. Erdogan se domnívá, že se díky zásahu tureckých vojsk obnoví demografické složení obyvatelstva na severu Sýrie.

Historicky velké části tamního území obývají Kurdové, ale žijí tam rovněž Arabové, Asyřané či Arméni. Kurdové za nynější občanské války v Sýrii vybojovali proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) rozsáhlé území a ovládají až čtvrtinu Sýrie. Zřídili si tam samosprávu a doufají v udržení určité autonomie, kterou jim ale Damašek v minulosti nikdy neposkytl. Erdogan ve čtvrtek prohlásil, že díky zásahu Turecka se obnoví územní celistvost oblasti.

Turecký prezident rovněž prohlásil, že Evropané nikdy nebyli upřímní a teď hrozí zablokováním tří miliard eur (téměř 78 miliard korun) slíbených Turecku v rámci dohody o uprchlících. "Dodrželi jste někdy sliby, které jste nám dali? Ne. My budeme ve své cestě s boží pomocí pokračovat," řekl Erdogan.

Mluvčí Evropské komise uvedla, že si Turecko musí uvědomit, že jeho žádost o členství v unii vyžaduje sdílení společné unijní zahraniční politiky. "Členství v Evropské unii od kandidátů vyžaduje připojit se k zahraniční politice EU. Pokud Turecko o připojení k bloku opravdu stojí, pak se tím musí řídit," řekla mluvčí.

Erdogan se ohradil nejen proti kritice z Evropy, ale také z arabských států, jako je Egypt a Saúdská Arábie. "Pouze mluví, my na rozdíl od nich jednáme," prohlásil. Egypt podle něj nemá právo kritizovat, když sám je "vrahem demokracie" na svém území. Saúdské Arábii doporučil, aby se podívala do zrcadla, když kritizuje Turecko, protože je to ona, kdo "přivedl Jemen do stavu, v němž se teď nachází".

Dosavadní zprávy hovořily o obětech bojů na severu Sýrie v řádu desítek. Podle Erdoganova oznámení turečtí vojáci zabili od středy 109 teroristů, jak turečtí politici označují Kurdy.

Prezident se snažil také rozptýlit obavy z toho, že turecká invaze vyvolá na severu chaos, jehož využijí zajatí členové IS k útěku z věznic, jež dosud střeží Kurdové. Erdogan řekl, že ti, které je třeba věznit, ve věznicích zůstanou.

Podívejte se na video k turecké operaci: