Opěvování Putina, zákaz ukrajinštiny. Unesené děti popsaly hrůzy z táborů na Krymu

Desítky autobusů plných dětí loni v říjnu zamířily z Ukrajiny do táborů na Rusy okupovaném Krymu. Rusko je tam poslalo na "převýchovu". Chlapci a dívky, kteří se odsud vrátili, ve svých svědectvích popisují, co na místě zažili. "Museli jsme mluvit rusky, opěvovat Putina a proklínat Ukrajinu," svěřuje se patnáctiletý Ukrajinec Vitalij Vertaš.

Vitalij byl jako obvykle ve škole, když do třídy vešel jejich nový ředitel a oznámil, že se spolužáky pojedou na výlet na Krym. Chlapec byl trochu nedůvěřivý, ale nechtěl si nechat ujít dobrodružství.

Sbalil si batoh a nastoupil do autobusu, který je z malého města Beryslav v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny rozvezl do tří táborů na Krymu, který Moskva v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovala. Brzy si uvědomil, že to nebude výlet, jaký si představoval. "Krmili nás jako psy a pálili nám před očima ukrajinské vlajky," popisuje.

Chlapec patří k přibližně dvaceti tisícům ukrajinských dětí, které ruští okupanti nelegálně unesli. Moskva tvrdí, že jich je dokonce až tři čtvrtě milionu. Verze Kremlu se ale od té ukrajinské zásadně liší. Rusové tvrdí, že děti z Ukrajiny zachraňují a chtějí jim dát lepší budoucnost. To Ukrajina, kde Rusko loni bezdůvodně rozpoutalo válku, od začátku popírá.

"Vždyť je to směšné. Rusové provádějí politiku s cílem zničit ukrajinskou identitu. Vidíme to na dětech, které se nám podařilo vrátit domů," řekl v říjnu pro Aktuálně.cz bývalý ukrajinský komisař pro práva dětí Mykola Kuleba, který vede organizaci na záchranu unesených dětí z Ruska Save Ukraine. Jeho týmu se zpátky na Ukrajinu podařilo dostat už 211 chlapců a dívek. Vitalije přivezli domů během své páté mise, není známo kdy přesně. Chlapcův příběh zveřejnili v pondělí.

Vitalij strávil několik měsíců v táboře s názvem Družba. Cesta tam trvala dvanáct hodin. Když přijeli, vedoucí tábora poslali děti spát hladové a ráno je přinutili čtyři hodiny stát před hlavní budovou a poslouchat ruskou hymnu.

Vitalij vzpomíná, jak je personál ponižoval a dětem ukazoval svou neoblomnou loajalitu ruskému režimu. "Museli jsme mluvit rusky, opěvovat Putina (ruského prezidenta Vladimira Putina - pozn. red.) a proklínat Ukrajinu," říká. Když neposlechli, zavřeli je do sklepa na několik dní a nechali hladovět.

Bití i sexuální zneužívání

Vitalij zaměstnance tábora nedokázal zpětně identifikovat, jednoho muže si ale pamatuje - Valerije Astachova, který pracoval v detenčním zařízení jako vedoucí ostrahy. Chlapci často říkal, že má zapomenout na svůj domov na Ukrajině, že ho rodiče nehledají. Další děti z Chersonské oblasti, které Rusové v táboře drželi, popsaly, že Astachov bil chlapce i dívky železnými tyčemi. Vitalij uvádí, že muž měl také znásilnit jeho třináctiletou kamarádku.

Ukrajinští novináři tvrdí, že muž má jako agent ruské tajné služby FSB na starosti monitoring únosů. Původem je z Ukrajiny, během okupace Krymu ale pomáhal Rusům a následně přijal ruské občanství.

Na Astachova si pamatují i Žeňa, Taja, Dajana a další dvě dívky, které si nepřejí zveřejnit své jméno. Do tábora na Krym přijely na takzvanou rehabilitaci. Ve svých výpovědích nezávisle na Vitalijovi svědčí o stejných praktikách okupantů. Zakázali dětem mluvit ukrajinsky a místo toho je nutili poslouchat hymnu, učit se ruské vlastenecké písně a pracovat. Nejméně půl roku dětem lhali, že je rodiče opustili a že je Ukrajina už nepotřebuje.

"Bylo to jako vězení. Polévka byla průhledná a plaval v ní snad jeden brambor a kousek rýže. Karbanátky byly vyrobené jako by z odpadu. Když jsme je snědli, bylo nám špatně. Celkově bylo bezpečnější nejíst nic," popisuje Žeňa.

"Je to dokonalý příklad toho, jak funguje ruská propaganda. Nejenže se v těchto táborech učí milovat Rusko, ale vystavují je neustálé indoktrinaci, převýchově a zastrašování, aby se v nich vzbudila nenávist vůči Ukrajině. Tím je Rusko připravuje na to, aby se stali Rusy a nakonec bojovali proti své vlastní zemi," uvedl v říjnu šéf Save Ukraine Kuleba.

Ztráta naděje

Šestnáctiletý Vlad loni strávil v zajetí devadesát dní. Rusové chlapce zadrželi během evakuace civilistů podél takzvaného humanitárního koridoru z okupovaného jihoukrajinského města Melitopol do Záporoží. Zavřeli ho na samotku a nutili ho uklízet mučírnu, která byla nasáklá krví.

S Vladem byl v cele ještě čtyřiadvacetiletý muž, kterého Rusové měli týrat tak, že se po několika dnech mučení rozhodl spáchat sebevraždu. Podřezal si žíly. Vlad byl u toho. Popsal, že muž po měsíci stráveném v zajetí ztratil veškerou naději, že se z něj dostane živý.

Rusové umisťují děti také do dětských ústavů, to byl i případ devítiletého Ukrajince Vsevoloda. Ruská sociální služba ho podle organizace Save Ukraine začátkem letošního roku odebrala rodičům a odvezla ho do jednoho z ústavů v Melitopolu. Okupanti ho tam drželi na samotce v uzavřené místnosti, později ho nutili nosit ruské maskáče a nařídili mu, aby se učil rusky.

Po šesti měsících strávených v ústavu chlapec svůj rodný jazyk téměř zapomněl. "Dospělí mě tam mlátili. A děti také. Během dne jen tak přišli, zbili nás a zahnali do kouta," líčí Vsevolod.

Nakonec ho zachránila jeho starší sestra Svitlana, která bratrův příběh vypráví se slzami v očích. Vsevolod si od narození prošel spoustou útrap. Narodil se předčasně a k přežití a správnému vývoji potřeboval léky. Jeho rodiče byli alkoholici, mlátili ho a často utíkal právě ke své sestře, která už s nimi nežila. Když byl v ústavu, podařilo se mu ji kontaktovat.

"Zavolal mi. Všude po obličeji měl modřiny. Zděsila jsem se. Musela jsem pro něj," vypráví Svitlana. Avšak než získala povolení k cestě, Rusové Vsevoloda převezli na Krym.

Rusové Svitlaně nabídli ruský pas. "Poradili mi, abych se přestěhovala do Ruska s nadějí, že tak možná někdy do péče bratra dostanu," říká. Nabídku ale nepřijala. Místo toho se s pomocí organizace Save Ukraine zúčastnila dlouhé cesty přes Bělorusko a Rusko, na konci které se jí podařilo s bratrem znovu shledat. "Na hranici s Běloruskem nás vyslýchali několik hodin a nechtěli, abych si vzala Vselovoda bez souhlasu jeho rodičů. Nakonec nás ale jeden člověk z pohraniční stráže pustil," uzavírá.

