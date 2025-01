Mír na Ukrajině nevyjednáme za 24 hodin, ale do 100 dnů, mírní očekávání Trumpův muž

Generál Keith Kellogg, zvláštní vyslanec Donalda Trumpa pro Ukrajinu, mírní slova nastupujícího prezidenta ohledně jeho plánů na rozšiřování území USA i brzké ukončení války na Ukrajině.

„O koupi Grónska se již v minulosti pokoušeli prezidenti Johnson a Truman, není to žádná nová myšlenka,“ řekl generál Keith Kellogg k Trumpovým plánům získat arktický ostrov. | Foto: Reuters

"Válku na Ukrajině ukončíme do sta dnů." "Koupě Grónska není nic nového." "Panamský průplav je klíčový pro americkou bezpečnost." Generál Keith Kellogg, zvláštní vyslanec Donalda Trumpa pro Ukrajinu, vysvětloval ve středu kontroverzní výroky nastupujícího prezidenta.

"O koupi Grónska se již v minulosti pokoušeli prezidenti Johnson a Truman, není to žádná nová myšlenka," řekl v rozhovoru pro Fox News k Trumpovým plánům získat arktický ostrov. Uvedl také, že na 70 procent veškerého obchodu, který prochází Panamským průplavem, tvoří americké zboží, a že čínské firmy provozující přístavy v okolí kanálu ohrožují bezpečnost amerického obchodu. Trump podle Kellogga rovněž usiluje o spravedlivý a čestný proces pro mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem.

Donald Trump v pondělí prohlásil, že Panamský průplav je v čínských rukou. Ve skutečnosti kanál kontroluje panamská vládní agentura Panama Canal Authority, která je odpovědná za provoz, údržbu a rozvoj průplavu. V okolí se ovšem nachází klíčové přístavy a terminály, které provozují čínské společnosti. Konkrétně jde o holding Hutchison Ports, který spravuje přístavy Balboa a Cristóbal na obou koncích průplavu. Hutchison Ports je dcerou hongkongského konglomerátu CK Hutchison Holdings, což vyvolává obavy budoucího prezidenta Donalda Trumpa, který vnímá přítomnost čínských firem v tak strategicky důležité oblasti jako potenciální bezpečnostní hrozbu.

Kellogg připomněl, že Donald Trump není prvním prezidentem, který by chtěl k americkému území připojit Grónsko. V minulosti se o to pokoušel Harry Truman a uvažoval o tom i Andrew Johnson. Poté co tehdejší ministr zahraničí William Seward vyjednal koupi Aljašky od Ruska v roce 1867, se spekuluje, že projevil zájem i o další arktická území, včetně Grónska a Islandu. Znovu se Spojené státy pokusily ostrov získat po druhé světové válce. Grónsko bylo atraktivní především kvůli své strategické poloze během začínající studené války. Truman tehdy nabídl Dánsku sto milionů dolarů ve zlatě, ale Kodaň obchod odmítla.

Keith Kellogg, který tento týden zrušil chystanou cestu do Kyjeva, mluvil také o plánech budoucího amerického prezidenta vůči Ukrajině a Rusku. Podle něj Trump nehodlá dát něco Putinovi nebo Rusům, ale snaží se zachránit a zaručit suverenitu Ukrajiny. Mírnil také Trumpova vyjádření o tom, že válku na Ukrajině vyřeší do 24 hodin po své inauguraci. Cílem je pokusit se najít řešení, jak válku ukončit během prvních sta dnů, upřesnil Keith Kellogg na Fox News.