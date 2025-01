Trump dál tlačí na rozšíření USA, posílení NATO i propuštění izraelských rukojmí

Nastupující prezident USA chce získat Grónsko, Panamský průplav i Kanadu. A kvůli rukojmím v Gaze hrozí Hamásu peklem.

President-elect Donald Trump speaks during a news conference at Mar-a-Lago, Tuesday, Jan. 7, 2024, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Evan Vucci) | Foto: ČTK

Nově zvolený americký prezident Donald Trump vyděsil na včerejší tiskové konferenci hned několik zemí, včetně blízkých spojenců USA - Kanady a Dánska. Nevyloučil totiž použití vojenské či ekonomické síly k získání Grónska, Panamského průplavu i Kanady. Svým evropským spojencům pak připomněl, že závazek odvádět dvě procenta HDP na společnou obranu v rámci NATO je nedostačující, Trump prý počítá s budoucím navýšením na pět procent HDP. Palestinskému teroristickému hnutí Hamás pohrozil peklem, pokud nebudou do jeho inaugurace propuštěna všechna izraelská rukojmí.

Donald Trump na své včerejší tiskové konferenci ve svém floridském sídle Mar-a-Lago nevyloučil použití "vojenského nebo ekonomického nátlaku", aby dosáhl svého cíle získat Grónsko a Panamský průplav. "Ne, nemohu vás ujistit ani o jednom z těchto dvou, ale mohu říci toto: potřebujeme je pro ekonomickou bezpečnost," prohlásil Trump.

Trump se opakovaně vrátil k tématu americké oběti při budování Panamského průplavu a nepravdivě obvinil Čínu, že kanál dnes provozuje. Průplav je ovšem od roku 1999 plně pod kontrolou Panamské republiky. Nově zvolený prezident trval na tom, že se nenechá odradit ani smlouvou podepsanou s Panamou, kterou americký Senát ratifikoval v roce 1978. Smlouva byla vyjednána během administrativy nedávno zesnulého prezidenta Jimmyho Cartera, na jehož účet Trump uvedl: "Byl to velmi dobrý člověk, ale tohle byla velká chyba."

Ke grónské otázce řekl, že by "na Dánsko uvalil velmi vysoká cla", pokud by Grónsko nevydalo Spojeným státům. A poté dokonce zpochybnil, že má Kodaň na Grónsko vůbec legitimní nárok. Zájem o arktický region projevil Donald Trump již v roce 2019, když nařídil svým poradcům, aby prozkoumali možnost, zda by USA mohly Grónsko koupit od Dánska. Trump záměr obhajuje strategickým významem i přírodními zdroji, kterými zelený ostrov disponuje.

Pro připojení Kanady ke Spojeným státům je Trump připraven použít k nátlaku ekonomickou, nikoliv vojenskou sílu. Prohlásil, že pomocí cel omezí možnost Kanady montovat automobily a prodávat je ve Spojených státech, a poté ji obvinil z nedostatečného přispívání na americkou obranu. Končící kanadský premiér Justin Trudeau na Trumpův plán odpověděl, že neexistuje žádná naděje, že by se Kanada připojila k USA. Trumpův tým však ještě téhož večera na sociální síť Instagram umístil mapu zobrazující Kanadu jako součást Spojených států.

Představitelé všech tří dotčených států Trumpovy plány na rozšíření amerického území ostře odmítli.

Donald Trump se obrátil i ke svým evropským spojencům a znovu zopakoval svůj požadavek, aby více přispívali na společnou obranu v rámci Severoatlantické aliance. "Všichni si to mohou dovolit, ale měli by být na pěti procentech, ne na dvou," prohlásil. A pak pohrozil, že USA nebudou bránit žádného spojence v NATO, který nebude dostatečně přispívat. Z 32 členských zemí NATO splňuje dvouprocentní požadavek více než 20 z nich, uvedl loni na tiskové konferenci tehdejší generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

Trump se ovšem vyjádřil i k bezpečnostní situaci na Blízkém východě. "Pokud se rukojmí nevrátí domů do mého nástupu do úřadu, vypukne na Blízkém východě peklo," zopakoval celkem čtyřikrát. "A to nebude pro Hamás dobré. Nebude to dobré, upřímně řečeno, pro nikoho - vypukne peklo. Nemusím říkat víc, ale je to tak," dodal. Nijak ovšem neupřesnil, jaké kroky se chystá podniknout, pokud Hamás jeho výzvy neuposlechne.

Vinu za rozpoutání války na Ukrajině klade na dosluhujícího amerického prezidenta Joea Bidena a jeho vládu. "Rusko zaútočilo na Ukrajinu, když to vidělo a řeklo si, že tihle hoši (Bidenova administrativa - pozn. red.) jsou neschopní a nevědí, co dělají. Ale my teď víme, co děláme, a tohle všechno skončí, máme skvělou armádu," uvedl Trump k Ukrajině.

Vyjádřil také pochopení nad ruskou obavou ze vstupu Ukrajiny do NATO: "Rusko dlouhá léta, dávno před Putinem, tvrdilo, že NATO se nikdy nemůže angažovat na Ukrajině. Biden říkal, že ne, že by měli mít možnost vstoupit do NATO. Pak má Rusko někoho přímo na prahu domu a já jejich pocit z toho chápu," dodal Trump. A znovu slíbil válku na Ukrajině ukončit tak rychle, jak to jen půjde.