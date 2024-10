Přiznali se k vraždě rodičů, 30 let je vězní. Díky Netflixu jejich případ přezkoumají

Přiznali se k vraždě svých rodičů a odsoudili je na doživotí. Nyní se po 30 letech, i díky novému seriálu na Netflixu, jejich případ možná vrátí před soud. Prokurátor v Los Angeles začal znovu prozkoumávat případ bratrů Menendezových, který Američany dodnes fascinuje.

Lyle a Erik Menendezovi sami přiznali, že v jeden srpnový večer v roce 1989 nakráčeli do obývacího pokoje rodinného sídla a z brokovnice více než dvanáctkrát vypálili na své rodiče, kteří seděli na gauči. Bratrům tehdy bylo osmnáct a dvacet jedna let.

O necelý rok později je zadržela policie a soudní proces s nimi vysílali vůbec poprvé televize po celých Spojených státech. V roce 1993 začal soud, kde byl každý z bratrů souzen zvlášť. Porota se ale nedokázala shodnout a proces byl prohlášen za zmatečný. Až když byli v novém procesu v roce 1996 souzeni společně, dostali doživotí.

Obžaloba bratry představila jako chamtivé a chladnokrevné vrahy, kteří měli zájem na neomezeném přístupu k majetku svých rodičů, jehož hodnota se odhadovala na 14 milionů dolarů (v přepočtu přes 320 milionů korun). Podle ní bratři, než se stali podezřelými, utratili velkou část svého dědictví za hodinky Rolex, auta a luxusní nemovitosti, upozorňuje stanice BBC.

Obhájci bratrů tvrdili, že byli po léta sexuálně obtěžováni svým otcem Josém Menendezem a zabíjeli ze strachu, připomíná deník New York Times.

Odmítnutá obhajoba

Během druhého soudu, který začal v roce 1995, ale soudce Stanley Weisberg výrazně omezil svědectví a důkazy, které se vztahovaly na to, jaký jejich otec byl. Když se líčení chýlilo ke konci, zakázal dokonce, aby obhajoba argument zneužívání používala.

Porota se tak musela rozhodnout, zda bratry zbaví viny úplně, nebo je odsoudí za vraždy. V roce 1996 byli nakonec odsouzeni na doživotí, které si stále odpykávají. Ani tehdy ale fascinace případem neskončila. Dokumenty nebo seriály, které se k vraždě vracely, vznikají neustále.

Streamovací platforma Netflix právě uvedla seriál Monstrum - Příběh Lylea a Erika Menendezových a chystá zveřejnění dokumentu, kde oba bratři, jejich právníci i obžaloba popisují jejich verzi příběhu.

George Gascón, losangeleský okresní prokurátor, uznal, že nové dokudrama vyvolalo rozruch a vedlo k mnoha telefonátům do jeho kanceláře. Za propuštění bratrů se vyslovila například celebrita Kim Kardashianová. Prokurátor nechtěl naznačit, na kterou stranu se přiklání, ale z jeho čtvrtečního vyjádření vyplynulo, že tvrzení o sexuálním zneužívání patří mezi aspekty, které jeho úřad prověřuje.

Nové důkazy

"Je důležité si uvědomit, že obětí sexuálního zneužívání se mohou stát jak muži, tak ženy," zdůraznil Gascón. A poukázal na výsledky svého úřadu, podle nichž bylo v rámci jeho přezkoumání propuštěno více než 300 osob a pouze čtyři z nich se dopustily opětovného trestného činu.

Objevily se navíc nové důkazy. Novinář Robert Rand, který se příběhem zabývá již desítky let a napsal knihu Vraždy Menendezových, objevil dopis, který Erik napsal svému bratranci Canovi, když mu bylo 17 let. V něm popisuje sexuální zneužívání ze strany svého otce a svůj strach.

Dokumentární seriál společnosti Peacock z roku 2023 s názvem "Menendez + Menudo: Boys Betrayed" (Menendez + Menudo: Zrazení chlapci), který vychází z reportáží Randa a Neryho Ynclana, podrobně popisuje nová obvinění bývalého člena portorické chlapecké skupiny Menudo, že ho José Menendez v mládí sexuálně napadl.

"Máme morální a etickou povinnost přezkoumat, co je nám předkládáno," řekl prokurátor. Dodal ale, že jeho úřad není jednotný v názoru na to, zda by bratři měli zůstat ve vězení do konce života. První slyšení by mělo proběhnout koncem listopadu.

Právníci bratrů žádají nový rozsudek, který by mohl vést k jejich propuštění, protože už ve vězení strávili tři dekády.

Za bratry se také postavila část rodiny. Sestra jejich otce i sestra jejich matky požaduje přezkoumání případu s tím, že jim čas poskytl novou perspektivu a že další věznění by nijak nepomohlo jejich rehabilitaci do společnosti. Ne všichni s tím ale souhlasí. Jejich strýc Milton Andersen dodal, že by nikdy neměli mít právo být volní.