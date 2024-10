Byl to terorismus, ne vražda, píše Bradáčové pozůstalý oběti střelby na fakultě

Vrchní státní zastupitelství v Praze podle zjištění Aktuálně.cz dostalo podnět, aby se zabývalo odložením případu masové střelby na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Její student David K. tam loni v prosinci zavraždil čtrnáct lidí a dalších pětadvacet zranil. Jeden z pozůstalých nesouhlasí s tím, že policie případ uzavřela jako vraždu. Podle něj šlo o teroristický čin.

V polovině června začala policie rozesílat pozůstalým obětí z filozofické fakulty rozhodnutí o odložení věci. Základní závěr byl jasný. Protože střelec spáchal sebevraždu, nebylo možné ho obvinit. Vyšetřovatelé nicméně v usnesení podrobně popsali, jak probíhalo objasňování případu. K podstatě uvedli, že David K. se dopustil mnohonásobné vraždy.

Dozorové Městské státní zastupitelství v Praze tento výstup potvrdilo. Odmítlo stížnost některých pozůstalých, že vrah spáchal teroristický útok a policie měla jeho zločin takto kvalifikovat. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, do případu vstoupí úřad vrchní žalobkyně v Praze Lenky Bradáčové. Minulý týden ho oficiálně oslovil jeden z pozůstalých.

"Na zdejší státní zastupitelství byl doručen jeden podnět k výkonu dohledu ve věci střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Obecně lze konstatovat, že podnět směřuje do otázky právní kvalifikace. V současnosti není možné se k věci blíže vyjadřovat," sdělil Aktuálně.cz ředitel odboru trestního řízení vrchního státního zastupitelství Tomáš Turek.

Závažné zastrašení obyvatelstva

Redakce se spojila s pozůstalým a jeho advokátem, kteří podnět podali. Na jejich přání nebude uvádět jména. Jsou přesvědčení, že čin Davida K. odpovídá teroristickému útoku. Vrchní státní zastupitelství v Praze má podle nich přezkoumat závěr dozorové žalobkyně, která tuto kvalifikaci odmítla.

"Můžeme například poukázat na skutečnost, že provedením útoku bylo závažným způsobem zastrašeno obyvatelstvo a pachatel jednal v úmyslu potrestat společnost jako celek. Z našeho pohledu nebyly tyto poznatky z trestního spisu do právní kvalifikace adekvátně promítnuty," popisují autoři podnětu.

Na úřad pražské vrchní žalobkyně se obrátili proto, že z jejich pohledu dozorová státní zástupkyně nevypořádala argumenty svědčící o teroristickém útoku dostatečně. Policie musí nejen co nejpodrobněji popsat okolnosti zločinu, ale také správně pojmenovat to, co čeho se David K. dopustil, vysvětlují.

"Tento incident a jeho dopady překročily hranice trestního práva a staly se v podstatě celospolečenskou otázkou. Orgány činné v trestním řízení by tak měly přesvědčivě popsat, kde je hranice mezi masovou vraždou a teroristickým útokem. Význam to má především pro budoucnost, zejména pokud by někdo podobný útok v budoucnu plánoval," říkají.

Terorismus, nebo vražda?

Policie musela vysvětlovat, zda udělala vše, aby střelbě zabránila. Že je David K. ozbrojený a nebezpečný, věděla nejméně dvě hodiny před útokem. Sbor měl poznatky, že mladík zavraždil svého otce a ze středočeské obce Hostouň míří do Prahy. Policejní prezident Martin Vondrášek připustil, že jednotlivé složky policie musí sdílet informace efektivněji.

"Máme za to, že jednoznačné definování takového jednání jako terorismu může napomoci efektivně takovýmto incidentům předcházet, a pokud už k nim dojde, rychle a precizně na ně reagovat. Připomínáme, že podle ministerstva vnitra daná tragická událost měla velmi vysoký dopad na 40 tisíc lidí," odkazují autoři podnětu na psychologa vnitra Štěpána Vymětala.

"Naše práce má smysl do budoucna. Vraždy na Filozofické fakultě UK a v Klánovickém lese byly nesmyslné. Vrah k obětem neměl žádný vztah. Neznal je. O to těžší je to pro pozůstalé. Přáním pozůstalé rodiny, kterou zastupujeme je, aby smrt jejich dítěte měla alespoň dodatečně nějaký smysl. A smysl vidí v tom, aby se lidé poučili. A to se týká i vyšetřování a kvalifikace této trestné činnosti." Pozůstalý jedné z obětí střelby na filozofické fakultě pro Aktuálně.cz.

Nyní probíhá předávání spisu k případu na úřad Lenky Bradáčové. Jeho dohled může vést k tomu, že dozorová žalobkyně svůj závěr přehodnotí. "Pokud by vyšší státní zastupitelství v postupu nižšího shledalo pochybení, mohlo by uložit závazný pokyn k provedení úkonů, které by vedly k nápravě," vysvětlil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Pozůstalý a jeho advokát vyhlíží jednu věc. Aby se vrchní státní zastupitelství jasně vyjádřilo, zda dozorová žalobkyně postupovala správně. "Od podaného podnětu k výkonu dohledu očekáváme především jednoznačný a náležitě odůvodněný právní závěr, zda bylo jednání pachatele terorismem, či nikoliv," říkají.

Představy o pomstě a bezmoc

Čtyřiadvacetiletý student filozofické fakulty zaútočil ve čtvrtek 21. prosince loňského roku. Střílet začal ve čtvrtém patře budovy krátce před patnáctou hodinou. Motorizovaná jednotka pražské policie dorazila na místo v 15:03, střelec se po jejím příjezdu přesunul na ochoz budovy. Tam v 15:19 spáchal sebevraždu.

"Představy o pomstě léčí jeho pocity bezmoci, které plynou z marné a neúspěšné snahy o kontakty a uznání. Vnímá ve své mysli pomstu jako řešení své bezvýchodné situace. Myšlenky na pomstu ho nabijí, přináší mu pocity uspokojení," citovaly Seznam Zprávy ze znaleckého posudku, jenž popsal motivy střelce.

Policie měla hlídku v hlavní budově fakulty už desítky minut předtím, než David K. začal střílet. Síly ale odvolala do jiné fakultní budovy v Celetné ulici, kde měl mít student přednášku. Sbor čelil kritice, ze hlavní objekt před přesunem do Celetné neprověřil pořádně. "Je potřeba si připustit, že ten, kdo tuto tragédii zavinil, je pachatel, jenž si nakonec vzal život," řekl k tomu policejní prezident Vondrášek.

Postup policie od léta prověřuje sněmovní vyšetřovací komise. Generální inspekce bezpečnostních sborů už v červnu dospěla k závěru, že nikdo z policistů se v souvislosti s útokem trestného činu nedopustil. David K. poprvé vraždil už dříve, loni 15. prosince zastřelil při procházce v Klánovickém lese na okraji Prahy muže a jeho dvouměsíční dceru.

Video: Rektorka Univerzity Karlovy o střelbě na filozofické fakultě (10. 1. 2024)