Máte padáka! Klíčoví lidé Trumpova týmu končí po 10 dnech, poradci ale odcházejí i dobrovolně

Než začal Donald Trump úřadovat v Bílém domě, proslavil se i jako moderátor televizní reality show, jejíž název se stal jeho okřídlenou frází. "Máte padáka!" říkal Trump neúspěšným kandidátům na manažerské místo ve fiktivní firmě. Téměř to vypadá, jako by si Trump přinesl zvyk z televizní soutěže do Bílého domu. V žádné poválečné administrativě se během prvních šesti měsíců prezidentství nevyměnilo tolik lidí jako v Trumpově případě. Trump navíc láme rekordy v tom, jak rychle lidi přijímá a pak zase vyhazuje. Jeho šéf komunikace Anthony Scaramucci například vydržel ve funkci jen 10 dnů. Podívejte se, kdo musel pryč, pod kým se houpe křeslo a kdo dal Trumpovi sbohem dobrovolně.

