Lídři Evropské unie se v Bruselu dohodli na odkladu brexitu. Mají dvě varianty

Lídři 27 zemí Evropské unie ve čtvrtek nevyhověli středeční žádosti britské premiérky Theresy Mayové odložit brexit do 30. června.

Evropská sedmadvacítka připouští dvě varianty: odklad do 22. května pod podmínkou, že příští týden Dolní sněmovna schválí dohodu o podmínkách brexitu, nebo odklad do 12. dubna, což je považováno za mezní datum pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových evropských voleb. Obě řešení znamenají, že Británie příští pátek nemusí opustit unii bez dohody.

Představitelé 27 unijních zemí se na možnosti odložit brexit do 22. května, nebo do 12. dubna shodli po několika hodinách komplikovaných jednání. V prvním případě je podmínkou, že britská Dolní sněmovna příští týden, tedy před dosud platným datem brexitu 29. března, na třetí pokus schválí už dvakrát odmítnutou dohodu o vystoupení. Pak by Británie přestala být členskou zemí EU k 22. květnu.

Druhá varianta - pro případ, že brexitová dohoda schválena nebude - považuje za klíčové datum 12. dubna s tím, že Londýn má do té doby Evropské radě upřesnit, jak si představuje další postup.

Oba termíny znamenají, že příští pátek Británie nemusí opustit evropský blok chaoticky. Taková situace by znovu hrozila až 12. dubna.

V dohodnutých závěrech, které po jednání publikovala Evropská rada, lídři vyhověli další žádosti Mayové ze středečního dopisu. Oficiálně totiž potvrdili domluvu a upřesnění okolo takzvané irské pojistky, které s premiérkou 11. března ve Štrasburku domluvil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Závěry ovšem také zdůrazňují, že není možné nové vyjednávání o textu samotné dohody o spořádaném vystoupení Británie z EU.