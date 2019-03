Začala operace Redfold. Štáb britské armády se v krytu připravuje na "divoký" brexit

Britské úřady se obávají, že pokud země opustí Evropskou unii bez dohody o podmínkách tohoto kroku, mohlo by to vést k narušení dodávek zboží, například některých potravin, léků nebo pohonných hmot. | Foto: Reuters

Britské ozbrojené síly zřídily v protijaderném krytu pod londýnským sídlem ministerstva obrany štáb, jehož úkolem je příprava na takzvaný neřízený brexit. V pohotovosti je nyní asi 3500 vojáků, kteří mají pomoci s uskutečňováním vládních krizových plánů pro případ, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody, píše čtvrteční britský tisk.

Takzvaná operace Redfold byla podle serveru Independent spuštěna na začátku týdne. Vojáci se mají začít připravovat na to, že jich může být třeba například při přepravě potravin, pohonných hmot a dalších základních potřeb po Spojeném království.

"Dvousetčlenný tým armádního personálu je připraven jezdit s palivovými cisternami k čerpacím stanicím, pokud to bude třeba," napsal server Sky News.

Protijaderný kryt zvaný Pindar, jenž leží hluboko pod zemí, podle mluvčího ministerstva obrany používaly ozbrojené síly ve válečných dobách a také například při zvládání přírodních katastrof, jako byly záplavy.

Britské úřady se obávají, že pokud země opustí Evropskou unii bez dohody o podmínkách tohoto kroku, mohlo by to vést k narušení dodávek zboží, například některých potravin, léků nebo pohonných hmot. Země má podle původního plánu odejít z EU 29. března, ale britská premiérka Theresa Mayová požádala blok o odklad.

Živá debata o datu

O jeho konkrétní podobě ve čtvrtek jednali lídři sedmadvacítky v Bruselu, kteří mají v Bruselu na stole novou verzi své reakce na žádost britské premiérky Theresy Mayové o odklad brexitu. Dokument, který má ČTK k dispozici, nyní počítá s odkladem britského odchodu z unie na 22. května za podmínky, že příští týden britská sněmovna schválí už připravený text dohody o spořádaném odchodu. Pokud ne, mohl by být brexit odložen do 12. dubna s tím, že do té doby by měl Londýn informovat své evropské partnery, jak si představuje další postup.

Oba termíny jsou přitom kratší, než datum 30. června, které ve svém středečním dopise navrhla Mayová. Podle diplomatických informací na co nejkratší termín ve čtvrtek tlačil především francouzský prezident Emmanuel Macron, tvrdší postup údajně podporovala například také Belgie. Česká republika podle dobře informovaných zdrojů s novou verzí řešení problémy nemá.