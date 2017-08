Letadlo, které havarovalo u Smolenska, nese stopy po výbuchu. Tvrdí to polská vyšetřovací komise

před 5 hodinami

Na křídle polského vládního letounu, který havaroval před sedmi lety nedaleko ruského Smolenska, byly nalezeny stopy po výbuchu. Podle serveru Polskie Radio to ve středu uvedla polská vyšetřovací komise. Dosud se tvrdilo, že letoun měl poničené levé křídlo kvůli nárazu do borovice, který způsobil pád letadla. Poslední zpráva to však vyvrací. "Křídlo bylo poničené ještě před srážkou se stromem... velké škody na křídle nesou stopy po výbuchu," stojí v prohlášení komise. Během havárie letadla v roce 2010 zemřelo všech 96 osob na palubě, včetně tehdejšího polského prezidenta Lecha Kaczyńskeho. Vyšetřovací komisi sestavila vládní strana Právo a Spravedlnost vedená jeho bratrem Jaroslawem.

