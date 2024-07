Tohle není obyčejný dron. Experty zaskočily záběry totální likvidace ruského tanku

Ukrajinci dokážou vyrobit pro svou armádu měsíčně více než 100 tisíc lehkých dronů FPV (drony s pohledem první osoby). Ty mohou většinou nést granáty o váze půl kilogramu, které jsou velmi nebezpečné pro pěchotu. Obrněná vozidla ale takovému útoku, i několikanásobnému, dokážou odolat. Zdá se, že se to ale mění, píše s odvoláním na expertní ohlasy americký časopis Forbes.

Podle Forbesu našla země bránící se ruské agresi způsob, jak masivně zvýšit potenciál takového dronu. Důkazem může být i video z útoku na ruský tank T-80 ve východoukrajinské Doněcké oblasti, které natočil průzkumný dron z ukrajinské 47. mechanizované brigády.

Na záběrech je nejdřív vidět, jak lehký dron FPV proletí kolem 46tunového stroje s reaktivním doplňkovým pancéřováním, který obsluhují tři vojáci. Dron se zastaví a potom si to zamíří přímo k T-80. Tank exploduje a promění se v ohnivou kouli. Následky jsou devastující, věž stroje leží o kus dál a jeho trosky hoří.

Za normálních okolností by zásah FPV způsobil menší poškození. "Začínám si říkat, zda ukrajinští konstruktéři neukradli [nápad] ze švédského RBS-56," napsal Trent Telenko, bývalý auditor kvality u americké Agentury pro řízení obranných zakázek.

RBS-56 je protitanková střela navržená švédskou firmou Bofors, která má 11kilogramovou bojovou hlavici. Střela je navedena po vodorovné dráze zhruba jeden metr nad cíl, pak senzor automaticky iniciuje hlavici skloněnou pod úhlem 30 stupňů. Tento způsob útoku shora dolů je zaměřen na tenký pancíř na horní straně tanku.

Zdá se, že střela z dronu na videu prorazila tank shora a zasáhla jeho munici, čímž vyvolala ničivou druhou explozi. "Něco tak jednoduchého dělá z FPV mnohem smrtonosnější stroj," poznamenal Telenko, jehož tvrzení nebylo podle amerického časopisu pouhou spekulací.

Ukrajinci obdrželi od svých zahraničních spojenců potenciálně tisíce lehkých protitankových střel nové generace (NLAW). Stejně jako RBS-56 je i zhruba 13kilogramová NLAW výrobkem firmy Bofors. Od RBS-56 si vypůjčila sestupnou bojovou hlavici.

Na sociálních sítích koluje podle Forbesu přinejmenším jedno video, které zachycuje ukrajinské vojáky, jak odstraňují střelu z poškozeného odpalovacího zařízení NLAW. "Zřejmě, aby použili hlavici pro dron FPV. Takové spojení by bylo zajímavé," tvrdí historik zbraní Matthew Moss. Pro posádky ruských tanků by to mohlo znamenat okamžitou smrt.

Ukrajinci navíc nejsou nuceni "kanibalizovat" darované NLAW. Dokážou si takovou munici vyrobit i sami. Pokud zaujmou k výrobě bojových hlavic stejný přístup, jaký mají u výroby dronů, kterých vzniká mnoho typů, pak v arzenálu nemusí mít jen jeden typ shora dolů mířící dronové munice. Protože neexistuje mnoho jiných způsobů, jak mohou malé drony proměnit obří tanky v ohnivé koule, dodává časopis.

