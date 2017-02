Le Penová viní média z podpory Macrona. Hysterickým způsobem vedou kampaň za svého koně, myslí si

před 53 minutami

Francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová v neděli zkritizovala média, která podle ní straní jejímu konkurentu Emmanuelu Macronovi. Právě on by měl ve druhém kole podle současných průzkumů Le Penovou porazit. "V těchto volbách si média vybrala svůj tábor, hysterickým způsobem vedou kampaň za svého koně," řekla v projevu před několika tisícovkami svých přiznivců na mítinku v Nantes.

Paříž - Kandidátka krajní pravice pro francouzské prezidentské volby Marine Le Penová v neděli kritizovala média, že vedou "hysterickou kampaň" ve prospěch jejího konkurenta Emmanuela Macrona.

Centristický kandidát je podle v neděli zveřejněného průzkumu deníku Figaro favoritem případného souboje tváří v tvář se šéfkou Národní fronty.

"V těchto volbách si média vybrala svůj tábor, hysterickým způsobem vedou kampaň za svého koně," řekla podle agentury AFP Le Penová v projevu před několika tisícovkami příznivců na mítinku v Nantes v narážce na Macrona, který má jako proevropský kandidát výrazně větší podporu liberálních médií než protievropská a protiimigrační rétorika Le Penové.

Le Penová se v útocích proti médiím přidala k některým světovým politikům hlásajícím konec dosavadního politického establishmentu, mezi které patří například americký prezident Donald Trump.

Stejně jako on sází na využívání sociálních sítí jako zásadní informační platformy a v neděli doporučila voličům, aby se místo tradičních médií spoléhali na internetové zdroje.

Macron je v průzkumech stabilně favoritem případného druhého kola prezidentských voleb. V něm by podle nedělního průzkumu deníku Figaro a zpravodajské televize LCI porazil Le Penovou poměrem 58 ku 42 procentům. To je pro Le Penovou lepší skóre než podle páteční ankety agentury Ifop, která jí dávala 38,5 procenta proti 61,5 procenta pro Macrona.

První kolo voleb by podle nedělní sondáže vyhrála Le Penová se ziskem 27 procent. Macron by získal o dva procentní body méně a na třetím místě by skončil pravicový kandidát François Fillon s 20 procenty.

První kolo prezidentských voleb se bude konat 23. dubna a případné druhé kolo 7. května.

autor: ČTK