Fillon by se měl vzdát kandidatury na prezidenta, myslí si 70 % Francouzů. Škodí mu skandál manželky

před 5 hodinami

Více než dvě třetiny Francouzů si přejí, aby se François Fillon vzdal kandidatury na prezidenta Francie. Důvodem je vyšetřování údajného neoprávněného obohacování, jehož se měla dopustit jeho manželka Penelope. Fillon odstoupení už dříve odmítl s tím, že se ničeho nezákonného nedopustil. Kvůli skandálu nicméně přišel o svou pozici favorita.

Paříž – Sedm z deseti francouzských voličů si přeje, aby se François Fillon vzdal kandidatury na prezidenta Francie. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu pro rozhlas France Info. Důvodem je vyšetřování údajného neoprávněného obohacování, jehož se měla dopustit Fillonova manželka Penelope v letech 1988 až 2013.

Kandidát umírněné pravice Fillon již dříve výzvy k odstoupení odmítl s tím, že se ničeho nezákonného nedopustil. Za to, že v minulosti zaměstnával manželku a děti jako své poslanecké asistenty, se ale Francouzům omluvil. Připustil, že nyní se na zaměstnávání příbuzných nahlíží negativně a že z dnešního pohledu udělal chybu.

Kvůli skandálu nicméně už Fillon přišel o pozici favorita prezidentských voleb. Podle průzkumu z tohoto týdne by Fillon v prvním kole, které se koná 23. dubna, skončil až třetí s 20 procenty hlasů. Do druhého kola 7. května by postoupila kandidátka krajní pravice Marine Le Penová a nezávislý kandidát Emmanuel Macron, který by podle tohoto průzkumu s převahou vyhrál (se 65 procenty ku 35 procentům Le Penové).

Skandál kolem Fillona propukl koncem ledna, kdy týdeník Le Canard enchaîné začal zveřejňovat informace, podle nichž Penelope Fillonová jako asistentka svého manžela a pak jeho kolegy v letech 1988 až 2013 od státu neoprávněně získala celkem 831 440 eur (22,5 milionu Kč). Fillon jako někdejší zákonodárce podle časopisu též odměnil své děti jako své asistenty. Dalších zhruba 100 tisíc eur (2,7 milionu Kč) dostala manželka za údajné psaní pro média.

autor: ČTK