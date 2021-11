Kulky jí zničily obličej. Ozbrojenci v Afghánistánu zabili aktivistku a tři ženy

Devětadvacetiletá afghánská bojovnice za ženská práva a další tři ženy byly minulý týden zastřeleny v severoafghánském městě Mazáre Šaríf. "Poznali jsme ji podle oblečení. Kulky jí úplně zničily obličej," uvedla sestra oběti Rita, která je lékařka. Potvrdilo to i islamistické hnutí Tálibán, které Afghánistán nyní ovládá. V souvislosti se smrtí žen byli zatčeni dva podezřelí.

Podle listu The Guardian si afghánské aktivistky stěžují, že je Tálibán pronásleduje a zdokonalil způsoby, jak proniknout do ženských skupin a jak ženy zastrašovat. | Foto: Reuters

Bojovnice za práva žen Fruzán Safíová byla pohřešována od 20. října. Šéf kulturního centra, v němž Safíová pracovala, řekl, že Fruzán doufala v rychlý odjezd z Afghánistánu, protože se bála o svou budoucnost pod vládou Tálibánu. Chtěla se také připojit ke svému snoubenci, rovněž aktivistovi, který z Afghánistánu uprchl již dříve.

Mrtvé tělo Safíové přinesli ve čtvrtek členové bezpečnostních sil Tálibánu do provinční nemocnice, kde ji identifikovali příbuzní. "Měla střelná zranění po celém těle. Tolik, že se to ani nedalo spočítat - v hlavě, v srdci, v hrudníku, v ledvinách, v nohou. Zásnubní prsten a tašku jí někdo vzal," dodala.

Podle sestry Safíové koncem měsíce Fruzán někdo zavolal z anonymního telefonního čísla, řekl jí, aby si s sebou vzala důkazy o své aktivistické činnosti a vydala se do jistého domu. Ritině sestře to prý připadalo věrohodné - domnívala se, že vše souvisí s její žádostí o azyl v Německu. Dala tedy do tašky dokumenty, včetně univerzitního diplomu, a odešla z domova. Otec Safíové uvedl, že její tělo bylo nalezeno později v jámě za městem.

Místní představitel Tálibánu sdělil, že se Safíová mohla stát obětí osobního sporu a že policie případ vyšetřuje.

Podle listu The Guardian si afghánské aktivistky stěžují, že je Tálibán pronásleduje a zdokonalil způsoby, jak proniknout do ženských skupin a jak ženy zastrašovat. Od nástupu Tálibánu k moci v polovině srpna ženy v Afghánistánu pořádají demonstrace proti omezování svých práv.

Aktivistka Zahra z Mazáre Šarífu deníku The Guardian řekla, že se posledního takového protestu ve městě zúčastnila i Safíová. "Do mého účtu na WhatsAppu pronikli hackeři. Už bych se teď neodvážila komunikovat na sociálních sítích," uvedla.

Tálibán tvrdí, že ženská práva bude za své nynější vlády respektovat. Vládu hnutí ale tvoří výhradně muži, většina žen se zatím nemohla vrátit do práce či ke sportu a většina studentek na středních školách se stále nevrátila k výuce. Mezinárodní organizace pro lidská práva Human Rights Watch ve čtvrtek napsala, že pravidla Tálibánu brání většině žen působit jako humanitární pracovnice, což dále prohlubuje humanitární krizi v zemi.

