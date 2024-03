Jen máloco rozčílí Putina víc. Kreml o vládci Ruska střeží velké tabu

I když je to nepsané pravidlo, o to přísněji ho kremelský režim vymáhá a trestá. Jen máloco rozzuří Vladimira Putina jako probírání jeho soukromého života na veřejnosti. Informace o milenkách, dětech i tocích peněz do peněženek jeho blízkých jsou v Rusku totální tabu. A platí to i před prezidentskými volbami, které ho o víkendu potvrdí coby neomezeného ruského vládce.

Když v roce 2016 ruský nezávislý časopis Novoje Vremja publikoval důkazy, že starší dcera Vladimira Putina žije v luxusním moskevském činžovním domě pod falešným jménem, následovala tvrdá odveta. Šéfredaktorka okamžitě dostala varování od cenzurního úřadu a web magazínu se stal terčem velkého kybernetického útoku.

Ještě ostřejší trest přišel v roce 2008 pro bulvární týdeník Moskevskyj Korespondent. Ten způsobil poprask článkem, že Putin už nežije s manželkou Ljudmilou a chystá svatbu se svou milenkou, olympijskou vítězkou v gymnastice Alinou Kabajevovou. Trvalo jen pár dní a časopis po telefonátu z Kremlu radši ukončil svou činnost, oficiálně z "finančních důvodů".

Svou zkušenost s nedotknutelností Putinova privátního života má i český novinář a bývalý moskevský zpravodaj Hospodářských novin Ondřej Soukup. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vzpomíná na rok 2006, kdy dorazil do Ruska a u zahraničních kolegů zjišťoval, na co si má dát coby reportér pozor.

"Všichni zmínili dvě témata, která jsou naprosté tabu: osobní život Vladimira Putina a Čečensko, kde Kreml až do roku 2009 válčil," říká s tím, že porušení této nepsané dohody by byl důvod, kvůli kterému by mohl přijít o novinářské vízum.

Aby zahraniční žurnalisté o Putinově soukromí neinformovali, Kreml zařizoval prostřednictvím různě intenzivních forem nátlaku. V případě ruských médií to šlo snáz. Režim nad nimi postupně získal úplnou kontrolu, kterou ještě víc sešrouboval po invazi na Ukrajinu před dvěma lety.

Přesto se našly výjimky, především z řad nezávislých opozičních novinářů. Soukup v této souvislosti zmiňuje odhalení, že ruský čelista Sergej Roldugin není jen přítel Vladimira Putina, ale zřejmě i jeho bílý kůň. "Když za ním reportéři jednou po koncertě přišli a požádali ho, aby vysvětlil, proč jsou na něj napsané miliardové majetky, řekl: 'Kluci, kluci, vy vůbec nevíte, do čeho to strkáte nos,'" popisuje redaktor Českého rozhlasu a spoluautor podcastu Na východ.

Kriminálnicko-kágébácká mentalita

Jak tajnůstkářský je Vladimir Putin, poodkryl americkému týdeníku Newsweek nejmenovaný ruský reportér pokrývající dění v Kremlu. Pod podmínkou anonymity prohlásil, že ruský prezident je "extrémně uzavřený člověk". "S jeho poradci jsme samozřejmě neustále drbali, ale o rodině se nikdy nemluvilo… Bylo to nepsané pravidlo. Putinův rodinný život byl vždy utajován," vypověděl.

Jeho slova nepřímo potvrdil případ německého dokumentaristy Huberta Seipela, kterému ruské úřady v letech 2010 a 2011 umožnily bezprecedentní přístup k Putinovi, aby o něm natočil film. Jednou z výslovných podmínek ale bylo, že nevyzradí nic z prezidentova soukromí.

Sám ruský vládce dal jasně najevo, co si myslí o novinářích píšících o jeho rodině, už před šestnácti lety. "Nikdy jsem neměl rád lidi, kteří chodí okolo se svými erotickými fantaziemi a strkají nosy do života ostatních lidí," odpověděl na dotaz týkající se údajného vztahu s Alinou Kabajevovou.

Proč je Putin na svoje soukromí tak extrémně citlivý, lze jen odhadovat. Podle Ondřeje Soukupa to souvisí nejen se zažitými vzorci chování ze sovětských a později ruských tajných služeb, v jejichž řadách Putin působil. "Vychází to také z jakési kriminálnicko-kágébácké mentality, která sleduje jednoduchou logiku: když se někdo snaží zjistit něco o vaší rodině, je to v tomto světě vnímané jako jasný signál, že se může něco chystat. Prostě se to nedělá," míní Soukup.

Zahrávání si se zdravím

Český historik ruského původu Alexej Kelin přirovnává současný ruský režim a Putinovo tajnůstkářství k banditské struktuře společnosti. "Ta se od mafiánského systému a zásad zločineckých uskupení, která jsou řízena takzvanými vory v zákoně (bossové ruské mafie, pozn. red.), liší jen tím, že má k dispozici obrovský vysoce profesionální aparát tajných služeb," podotýká pro Aktuálně.cz.

Podle Kelina si nyní žádný novinář či médium v Rusku nesmí dovolit to, co v minulosti Moskevskyj Korespondent nebo Novoje Vremja. "Zpochybnit morální autoritu Velkého Vůdce je svatokrádež. Putinovo Rusko je přece antipodem 'prohnilého Západu' a nadějí na záchranu lidské civilizace," poznamenává ironicky.

"Novináři působící v Rusku, kteří by chtěli psát o soukromém životě Vladimira Putina, si velmi zahrávají se svým zdravím. Těžko říct, za co by přišel horší trest: jestli za psaní o rodině, nebo penězích," upozorňuje Soukup.

Strategie ruského prezidenta chránit vlastní soukromí a osobní život jeho rodiny utrpěla trhliny po vpádu na Ukrajinu. Terčem západních sankcí se stali také Putinovi blízcí, což je po mnoha letech v anonymitě uvrhlo na oči veřejnosti.

O Putinově soukromí je známo jen málo ověřených informací. Před deseti lety se úředně rozvedl se svou ženou Ljudmilou, která mu porodila dvě dcery. Další děti má údajně s gymnastkou Kabajevovou a zřejmě také s někdejší milenkou a bývalou uklízečkou Světlanou Krivonogichovou, ze které je nyní miliardářka.

Po ruské invazi na Ukrajinu se do centra pozornosti dostaly také Putinovy obrovské majetky, nemovitosti, jachty i firmy, formálně psané na jeho dlouholeté přátele nebo spolupracovníky. Před třemi lety tým opozičníka Alexeje Navalného odhalil obří opulentní palác obkládaný zlatem u Černého moře, jehož skutečným majitelem zřejmě je Vladimir Putin. Navalnyj za nevyjasněných okolností zemřel letos v únoru v trestanecké kolonii za polárním kruhem.

