Bezostyšné lži. Neoficiální zdroje odhalily, jak ruští velitelé "dobývají" Ukrajinu

Ruská armáda odvolala z funkcí a zatkla několik velitelů poté, co poskytli svým nadřízeným lživé informace o dění na okupované východní Ukrajině. Měli se chlubit nepravdivým dobýváním osad a lhát o postupu směrem na město Siversk ležící v Doněcké oblasti. "Lži se neobjevily jen v hlášeních," upozornili ruští vojenští blogeři na Telegramu.

Ukrajinská armáda se postavila masivnímu ruskému útoku poblíž Kurachova. Zlikvidovala 14 vozidel | Video: @PuenteUribarri via X

Zatímco informování o situaci na válkou sužované Ukrajině je v ruských státních médiích plně pod kontrolou Kremlu, prováleční vojenští blogeři na Telegramu přinášejí o něco přesnější pohled na to, jak Moskva agresivní invazi vede. Často tak odhalují nedostatky týkající se taktiky a velení, jako v případě nedávného odvolání několika velitelů štábu ze 3. gardové kombinované Luhansko-Severodoněcké armády, píše server Newsweek.

V příspěvku s titulkem "Smršť lží přicházející ze Siversku" se jeden z nejznámějších ruských válečných komentátorů Rybar rozmluvil o nedávném zatčení několika velitelů ze zmíněné formace. Svým šéfům údajně lživě popsali, jak jednotky pod jejich velením obsadily několik osad. "Když se jejich nadřízení vydali na návštěvu oblastí, o nichž se tvrdilo, že je ruské síly 'osvobodily', podvod se odhalil," tvrdí.

Lži o vydařené bojové operaci se podle blogera neobjevily jen v hlášeních. Vojáci měli smyšlený příběh o svém postupu sdílet i v rozhovorech s vybranými reportéry. Vznikla tak poměrně přesvědčivá iluze reality, kterou se podařilo rozluštit až po nějakém čase.

Další bloger, vystupující pod pseudonymem Osetin, dodal, že předmětem obdobného ruského vyšetřování má být také 7. a 123. brigáda. "Po odhalení lží byl vyměněn celý velitelský štáb," uvedl.

Velitelé měli podle Osetina také nařídit své jednotce, aby provedla "nepochopitelné útoky" u Bilohorivky, osady, která leží asi 16 kilometrů východně od Siverska v sousední Luhanské oblasti.

Telegramový kanál Ok SpN napsal, že "kultura lží" velení jednotek 3. kombinované armády zcela pohltila. "Mělo to smutné následky, při nichž byly ve snaze kompenzovat špatná rozhodnutí velitelů použity formace speciálních sil. To vše vedlo ke zbytečným ztrátám," stojí v příspěvku.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) v polovině listopadu uvedl, že selhání ruského velení a zveličování úspěchů na bojišti u Bilohorivky se staly "bolavým místem ruské komunity válečných blogerů", zejména proto, že Moskva při pokusu o dobytí osady utrpěla obrovské ztráty na personálu i technice.

