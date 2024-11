Ukrajina se vrací do nejhorších dnů. Rusové čekají na mráz, pak začne zápas o přežití

Tisíc dní se Ukrajina brání ruské invazi. Velká válka začala 24. února 2022 a ještě předtím, v březnu 2014, ruští okupanti anektovali Krym a zaútočili na Donbas.

Rusové letos na Ukrajině dobyli přibližně 2455 kilometrů čtverečních, naopak Ukrajina po letošním srpnovém vpádu do Kurské oblasti kontroluje 1250 čtverečních kilometrů ruského území. Invazní vojska ale nyní mají strategickou iniciativu a ruské ministerstvo obrany každý týden hlásí alespoň jednu "získanou" vesnici v Doněcké oblasti.

Postup je to pomalý a draze vykoupený. "Z informací, které mám přímo od lidí ze zákopů, vyplývá, že Rusové mají obrovské ztráty, ale prostě na to nehledí. Chodí do útoku jako kamikadze a hledají slabá místa v ukrajinské obraně," řekl Aktuálně.cz kriminolog a člen skupiny Team4Ukraine Petr Pojman, který pravidelně jezdí na východ země a naposledy se odtamtud vrátil před dvěma týdny.

Podle něj některé ukrajinské jednotky rozmístěné na frontě jsou teď složené z vojáků s menšími zkušenostmi a Rusům se v některých místech daří dostávat je do kotlů. "Byli jsme i v Charkově a tam je opravdu těžké hledat něco pozitivního. V podstatě se vrátily nejhorší dny roku 2022. Město sice není bezprostředně ohroženo ruskou pěchotou, ale denně na něj dopadají klouzavé bomby. Prakticky každou hodinu je tam poplach, létá to na celé město včetně centra," upozornil Pojman.

Zpětně byl zatím pro Ukrajince nejúspěšnější první rok války. Odrazili ruský nápor na Kyjev a pak osvobodili části Charkovské a Chersonské oblasti. Loni a letos ale Rusové po tvrdých bojích dobyli několik měst, ačkoliv jde spíše o bývalá sídla, z nichž zůstaly jen ruiny: Bachmut, Avdijivku nebo Vuhledar.

V posledních dnech ruská armáda zesiluje útoky na obytné čtvrti měst, infrastrukturu a energetiku. Ukrajince znovu čeká zápas o přežití zimy. V neděli okupanti podnikli největší útok za tři měsíce. V Sumy zemřelo jedenáct lidí, v Oděse osmnáct.

"Masivní útoky na energetiku ještě přijdou, až se ochladí. Rusové vědí, že teď bychom ještě elektrárny a rozvodny stihli opravit. Čekají na pořádný mráz," uvedl pro server RBK Ukrajina poslanec ukrajinského parlamentu a zároveň armádní důstojník v aktivní službě Roman Kostěnko. Náklady na opravu škod způsobených agresí budou astronomické: loni v prosinci je Světová banka odhadla na 486 miliard dolarů.

Zesílení náletů následuje po telefonátech, které měli s ruským vůdcem Vladimirem Putinem zvolený americký prezident Donald Trump a německý kancléř Olaf Scholz. Ten mluvil s Putinem poprvé od prosince 2022. "Na Putinových názorech a cílech se skoro nic nezměnilo, což není dobrá zpráva," řekl po pátečním telefonátu Scholz.

Na frontě Rusové dotírají na několika místech. Znovu ohrožují Kupjansk, osvobozený v září 2022. "Ukrajinským problémem teď není ani tak nedostatek munice nebo zbraní, ale chybí lidi. Rusové mají obrovské ztráty, ale zatím se to na nich neprojevuje. Bývalý velitel ukrajinských vojsk Valerij Zalužnyj říkal, že pro Rusy začne být válka problém, když budou mít větší ztráty, než měla sovětská armáda v Afghánistánu v osmdesátých let, ale mýlí se. Ruská společnost na tak velké ztráty nijak nereaguje," prohlásil Petr Pojman.

V neděli 18. listopadu končící americký prezident Joe Biden povolil Ukrajincům nasadit americké střely ATACMS s doletem 300 kilometrů proti cílům v Rusku, ale podle amerických médií se to týká jen Kurské oblasti. "Přichází to dost pozdě. Asi pozdě na to, aby zásadně změnilo situaci na bojišti," shrnul pro agenturu Reuters americký analytik a expert na ruskou armádu Michael Kofman.

