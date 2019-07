Slíbil nebe modřejší a slunce jasnější. Řecku povládne člen mocného politického klanu

Je členem jedné z nejmocnějších a bohatých rodin v Řecku. Jeho předkové stáli v čele země dohromady déle než dvě desetiletí. Otec vedl řeckou vládu na začátku 90. let, jeho sestra byla starostkou Athén v době olympijských her a později také šéfkou diplomacie. Novým řeckým premiérem se po nedělních předčasných volbách stal Kyriakos Mitsotakis.

Jeho strana Nová demokracie v nich získala dost křesel na to, aby mohla Řekům vládnout bez koaličního partnera. Je to poprvé po deseti letech, tedy zhruba od začátku finanční krize, která středomořskou zemi tvrdě postihla. Právě s jejími následky se Mitsotakis chce vypořádat. Slibuje, že vzkřísí krizí zdecimovanou střední třídu, sníží daně a nezaměstnanost, privatizuje ekonomiku a nastartuje hospodářský růst.

Mitsotakisovo vítězství komentátoři označují za návrat k normálu po letech finanční krize, škrtů a splácení státního dluhu. Na ně poslední čtyři a půl roku dohlížela vláda levicové strany Syriza dnes už bývalého premiéra Alexise Tsiprase.

Ο ελληνικός λαός μας έδωσε χθες μια ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Την εντολή αυτή θα την τιμήσουμε στο ακέραιο. Από σήμερα ξεκινάει σκληρή δουλειά, και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. pic.twitter.com/4VbyvpToWR — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) July 8, 2019

Jednapadesátiletému bankéři se podařilo Řeky přesvědčit, že právě on ví, co po letech úsporných opatření potřebují. Místo řečnění na velkých pódiích neúnavně objížděl zemi a bavil se s místními na ulicích a v kavárnách. Když v roce 2016 stanul v čele strany Nová demokracie (ND), přestěhoval její sídlo z drahé části Athén Kolonaki do dělnické čtvrti Moschato.

Vít Beneš, odborník na evropskou politiku z Metropolitní univerzity v Praze, s odkazem na Mitsotakisův původ vysvětluje, že politické klany v řecké politice nejsou neobvyklé. "Nejen na pravici, ale i na levici, například dynastie Papandreou," připomíná Beneš pro deník Aktuálně.cz rodinu, ze které pocházeli hned tři řečtí socialističtí předsedové vlád.

Pravicově smýšlející Mitsotakis má pověst umírněného a prozápadního liberála. Narodil se na konci 60. let, kdy v zemi ještě vládla vojenská diktatura, a kvůli politické činnosti svých příbuzných strávil dětství v exilu ve Francii. Poté absolvoval prestižní americké univerzity Harvard a Stanford a pracoval jako korporátní bankéř a finanční poradce v Londýně.

Nebe modřejší, slunce jasnější

Po návratu do Řecka byl od roku 2004 nepřetržitě poslancem. V krizových letech 2013 a 2015 působil jako ministr pro reformu státní správy a e-governmentu v pravicové vládě premiéra Antonise Samarase.

Mitsotakis tehdy musel nechat propustit velký počet státních úředníků, aby zadlužená země splnila přísná úsporná opatření, která po ní žádala Evropská unie a Mezinárodní měnový fond. To mimo jiné přispělo k neoblibě a pádu Samarosovy vlády, kterou posléze vystřídal Tsipras, Mitsotakisův hlavní sok v nedělních volbách.

"Nová demokracie jako vládní strana ke krizi přispěla," připomíná politolog Beneš. "Zároveň vyjednávala první záchranné balíčky, takže nese i část odpovědnosti za přísné podmínky a úsporná opatření, ke kterým se Řecko zavázalo a která jsou velmi nepopulární," vysvětluje.

Expremiéra Tsiprase právě za stagnující ekonomiku Mitsotakis v kampani kritizoval. "Zítra bude nebe modřejší a slunce jasnější," slíbil voličům. Zároveň se zavázal nepropouštět další státní zaměstnance a nesnižovat důchody a sociální dávky.

Dluh nezmizí

V 300členném řeckém parlamentu obsadí Mitsotakisova strana 158 křesel, kromě toho kontroluje také 12 ze 13 řeckých oblastních vlád. Na budoucnost země tedy bude mít nebývalý vliv. Jak ale upozorňuje Vít Beneš, zejména v ekonomických otázkách bude mít relativně malý manévrovací prostor.

"Ekonomický program Národní demokracie se příliš neliší od Syrizy," upozorňuje analytik Beneš. "Hlavní obrysy reforem jsou dány podmínkami záchranných balíčků, takže očekávám pokračování toho, co se dělo i doteď - postupného a pro mnohé Řeky příliš pomalého zlepšování ekonomické situace," dodává.

Řečtí věřitelé podle něj například trvají na vyrovnaném státním rozpočtu, což Mitsotakisovi nedává prostor pro slibované snižování daní.

Řecko se nadále potýká s nejvyšší nezaměstnaností ze všech členských států EU a pomalým růstem hospodářství. Nedostatek práce je zejména mezi mladými lidmi, kteří v nedělních volbách Nové demokracii svými hlasy významně pomohli.

"Problém obrovského dluhu bude přetrvávat a odpor Řeků k úsporným opatřením, jaká dělala Tsiprasova Syriza, znamená, že prostor uskutečňovat nějaká další je nulový," uzavírá analytik.

Řecko podle Mitsotakise pod jeho vládou po traumatizující zkušenosti s krizí znovu hrdě pozvedne hlavu. "Chtěl jsem po vás silný mandát, abych mohl změnit zemi. Nezklamu vás," slíbil v projevu po vyhlášení výsledků.

