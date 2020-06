Komise žádá sociální sítě: Každý měsíc nás informujte, jak bojujete s dezinformacemi

Sociální sítě by měly každý měsíc podrobně informovat Evropskou komisi o tom, co dělají proti šíření dezinformací. Velké internetové platformy by také měly začít více spolupracovat s ověřovači faktů a poskytovat prostor oficiálním zdrojům informací.

Komise k tomu vyzvala v nové strategii boje proti dezinformacím, která reaguje též na výrazný nárůst lží a manipulací šířených po internetu v souvislosti s pandemií covidu-19. Podle unijní exekutivy se do dezinformačních a propagandistických kampaní uvnitř EU zapojily i Rusko a Čína, kvůli čemuž musí unie posílit svou aktivitu. "Dezinformace mohou v době koronaviru zabíjet. Máme povinnost chránit občany tím, že je upozorníme na nepravdivé informace a označíme jejich původce," prohlásil dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Komise v souvislosti s pandemií hovoří o "infodemii", čili škodlivé záplavě nepravdivých či manipulativních informací. Jejich škála sahá od nabídek zdraví nebezpečných výrobků po úmyslné lži o původu viru. Podle středečního odhadu Bruselu se okolo koronaviru objevilo až sedm milionů dezinformací. Velkou část z nich šířili vědomě či nevědomě přímo obyvatelé unijních zemí, část však měla původ mimo EU, zvláště v Rusku a Číně. Unie přitom čelila kritice za to, že se s ofenzivou propagandy z Moskvy a Pekingu nedokáže vyrovnat a že je v médiích více slyšet o rouškách z Číny než o miliardách eur solidární pomoci v rámci evropského bloku. "Je na čase, abychom v tom začali dělat více a nedovolili jiným, aby obsadili náš prostor," podotkla dnes na adresu ruských a čínských aktivit místopředsedkyně EK Věra Jourová. Brusel hodlá v rámci nové strategie posílit unijní kapacity v odhalování a analýze dezinformací a rizik s nimi spojených. EU chce rovněž v tomto směru začít blíže spolupracovat s NATO či skupinou vyspělých ekonomik G7. Podle Jourové by ovšem měly hrát zásadní roli také velké internetové firmy jako Facebook, Twitter či Google, které se mají aktivněji zapojit do boje s nepravdivými a zavádějícími informacemi. Tyto platformy již v rámci dobrovolného kodexu s Bruselem na odhalování dezinformací spolupracují a například Google na celém světě zablokoval či odstranil na 80 milionů reklam a oznámení spojených s koronavirem. Komise nyní chce, aby sítě a vyhledávače začaly více spolupracovat s agenturami ověřujícími fakta a každý měsíc informovaly o svých výsledcích.