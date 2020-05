"Kdyby nebylo Slezsko, bylo by to super." Horníci v Polsku čelí kvůli viru nenávisti

Horníci z uhelných dolů v polské části Slezska i další obyvatelé tohoto regionu čelí podle portálu onet.pl vlně nenávistných útoků v internetových diskuzích. Slezsko se v posledních týdnech stalo epicentrem nákazy koronavirem v Polsku, nemoc se šíří hlavně v dolech, testy infekci prokázaly u osmi stovek horníků a více než 650 členů jejich rodin.

"Kdyby nebylo to Slezsko, bylo by to super. Škoda, že se s tím nic nenadělá," napsala jedna z účastnic internetové diskuze. "Kdyby se Slezské vojvodství věnovalo Německu, měli bychom skoro po koronaviru," napsal někdo jiný.

Objevily si i návrhy, aby se Slezsko "vybombardovalo," umírněnější návštěvníci diskuzních fór navrhují, aby byl tento region, kde žije německá menšina, i lidé požadující jeho autonomii, uzavřen. Polsko části Slezska získalo až po druhé světové válce na úkor Německa.

Už dříve se terčem slovní agrese nejen na internetu, ale i v reálném životě v Polsku stali zdravotníci.

Ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo o 235 nových případech nákazy koronavirem, z toho 204 připadalo na hustě osídlené Slezské vojvodství. Mezi nově nakaženými je například 91 horníků z dolu Bobrek v Bytomi. Některé doly zastavily těžbu uhlí. Podle onet.pl úřady situaci nejdříve bagatelizovaly a horníci nebyli testováni, i když v dolech se lze nakazit poměrně snadno.

Vicepremiér Jacek Sasin dnes podobně jako v uplynulých dnech popřel informace, že vláda chce vojvodství na jihu Polska kvůli epidemiologické situaci uzavřít. "Neexistují žádné plány na zavírání Slezského vojvodství nebo jakékoliv jeho oddělování od zbytku země," cituje zpravodajská televize TVN24 Sasina, který je zároveň ministrem státních aktiv a má na starosti i dozor nad státními těžařskými společnostmi.

Polsko k úterý eviduje celkem 16 561 lidí nakažených koronavirem, z nich 827 s infekcí zemřelo.