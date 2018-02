Kim má po zahájení her radost, taktika se sestrou mu vyšla. Spojené státy odsunul na druhou kolej

před 3 hodinami

Kim Čong-un nyní mluví o "vřelém klimatu usmíření" a vyzývá k dalšímu dialogu.

Pchjongjang/Soul - Severokorejský vůdce Kim Čong-un může být spokojený s tím, jak dopadla návštěva zástupců KLDR v Jižní Koreji během olympijských her.

Po návratu delegace do Pchjongjangu jeho radost ostatně zprostředkovala i státní média. Zatímco americký viceprezident Mike Pence v dějišti her v Pchjongčchangu zastával tvrdou linii proti KLDR, Kimova delegace nastavila vlídnou tvář.

Sestra diktátora Kim Jo-čong navštívila jako úplně první člen vládnoucí dynastie Soul a dokonce předala jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi pozvání do KLDR. Zda ho přijme, není ještě rozhodnuto. Mohlo by to ale znamenat první setkání vůdců obou zemí po více než dekádě.

Severní Korea během konání olympijských her dokonce ztlumila propagandistické vysílání z reproduktorů v demilitarizované zóně. Na tomto místě obě Koreje od roku 2016 pravidelně vysílají na druhou stranu hranice vlastní hudbu, zpravodajství a státní propagandu. "Stále to slyším, ale zní to mnohem méně než dříve," vypověděl v úterý agentuře Reuters korejský úředník z jižní strany hranice.

Kim Čong-un dokonce podle státní tiskové agentury KCNA poděkoval Soulu za "zvláštní upřednostnění" účasti KLDR na hrách.

USA se ocitly v diplomatickém jednání se Severní Koreou tak trochu na druhé koleji. Odborníci si všimli, že viceprezident Pence působil nespokojeně s tím, jak vřelého zacházení se delegaci z KLDR v Jižní Koreji dostalo, píše CNN.

Stačilo gesto respektu

Podle zdrojů americké televizní stanice, které jsou blízké zástupcům KLDR, o víkendu Washington promarnil jedinečnou příležitost k významnému diplomatickému kroku. Mike Pence údajně "znehodnotil obraz USA jako světové velmoci" tím, že se sešel se severokorejskými uprchlíky, do Koreje přijel s otcem Otto Warmbiera a neodpustil si ostrou rétoriku namířenou proti režimu v Pchjongjangu.

Stačilo k tomu přitom jen několik zdánlivých detailů. Jedním z nich bylo například to, že si Mike Pence během zahajovacího ceremoniálů nestoupl a nezatleskal vestoje sjednocenému týmu Korejců. Podle diplomatů by k diplomatickému uvolnění mezi KLDR a USA stačilo i jen malé gesto respektu.

Namísto toho ale severokorejská média Pence obviňují z nedodržování olympijského ducha. Americký viceprezident ale v rozhovoru pro list Washington Post po svém návratu prohlásil, že jsou Spojené státy s KLDR připraveny jednat. První krok ale po domluvě se Soulem musí udělat Jižní Korea.

KLDR jako vítěz olympiády v diplomacii

USA a jejich spojenci tedy budou i nadále pokračovat v maximálním nátlaku na severokorejský režim, dokud neudělá Kim Čong-un jasný krok k opuštění svého jaderného programu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa je ale nyní ochotna při udržování maximálního tlaku s KLDR současně i jednat.

Ačkoliv je účast Severní Koreje na olympiádě brána jako vlídné gesto, může jít jen o součást promyšlené propagandy a ve výsledku o vítězství v diplomatickém boji, upozorňuje server BBC. Přítomnost Kimovy sestry na jihokorejské půdě byla dostatečně symbolická.

"Jsem si vědom, že někteří lidé tvrdí, že protože se Severní Korea zapojila do dialogu, měli bychom je nějak odměnit," cituje BBC japonského ministra zahraničí Taro Kona. "Jsem ale přesvědčen, že je tento názor příliš naivní. KLDR chce jen získat nějaký čas, aby mohla pokračovat ve svém jaderném programu," doplnil.

