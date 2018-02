Do Jižní Koreje přiletěla Kimova sestra, na návštěvě olympiády se zdrží tři dny

před 12 hodinami

Na olympiádu do Jižní Koreje přiletěla Kimova sestra. | Video: Reuters | 00:28

Na třídenní návštěvu Jižní Koreje přiletěla soukromým bílým letounem svého bratra spolu s devadesátiletým Kim Jong-namem, oficiálně nejvyšším představitelem KLDR.

Soul - Sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una dnes překročila hranice mezi oběma korejskými státy jako první člen vládnoucího klanu od války na počátku 50. let minulého století. Oznámila to agentura AP. Kim Jo-čong se má v pátek zúčastnit slavnostního zahájení zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu.

Kim Jong-nam se v sobotu v prezidentském paláci v Soulu, takzvaném Modrém domě, setká s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Bude to vůbec poprvé, co některý člen severokorejské vládnoucí dynastie Kimů do Modrého domu zavítá.

Jihokorejská média podle AP spekulují, zda Kim Čong-un zaslal prostřednictvím své sestry jihokorejskému prezidentu poselství s návrhem na mezikorejský summit. Kim Jo-čong zastává pozici místopředsedkyně ústředního výboru Korejské strany práce a je jedním z mála lidí, jimž prý severokorejský vůdce absolutně důvěřuje.

Mladá a pohledná žena, jejíž věk se odhaduje na 30 let, může vylepšit image severokorejské diktatury. Její přílet podle agentury Jonhap připoutal pozornost desítek novinářů shromážděných na letišti.