"Kde jsou naše Samsungy?" Íránci se zlobí, že jejich sportovci na olympiádě nedostali nové mobily

Několik tisíc účastníků olympijských her dostane od jihokorejské firmy Samsung nové mobilní telefony. Íránští a severokorejští sportovci jsou ale výjimky - kvůli sankcím.

Teherán/Soul - Írán si předvolal jihokorejského velvyslance kvůli postihu svých sportovců účastnících se zimní olympiády v Jižní Koreji. Podle agentury Reuters dostane až 4000 účastníků sportovní akce nejmodernější verzi mobilu Samsung, ale Íránců a Severokorejců se to netýká. Důvodem jsou prý sankce, kterým obě země čelí.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahrám Ghasemí řekl, že íránská diplomacie sdělila jihokorejskému velvyslanci, že "pokud se firma Samsung za své nemoudré jednání neomluví, bude to mít zásadní dopad na její obchodní vztahy s Íránem".

Jihokorejská technologická firma záležitost odmítla komentovat, protože podle ní o distribuci darů rozhoduje Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Ten zatím nereagoval.

Iran warns Samsung over Olympic smartphone snub https://t.co/ymfTuIcGG9 pic.twitter.com/veD1mENENk — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 8, 2018

Jak napsala agentura Reuters, sankce, které se týkají cestování a zákazu prodeje luxusního zboží i značkových sportovních potřeb, komplikují život organizátorům olympijských her, jež začnou v pátek. Nemohou totiž poskytnout účastníkům ze Severní Koreje totéž, co je připraveno pro olympioniky z jiných zemí.

Proč Samsungy, jejichž nejnovější verze přijde na 1100 dolarů (23 tisíc korun), nemohou dostat íránští sportovci, není jasné. V Íránu jsou výrobky firmy Samsung běžně na trhu a obě země udržují dobré obchodní vztahy. Podle íránských zdrojů vlastní telefony Samsung v Íránu téměř 18 milionů občanů.

Firma Samsung Electronics je oficiální sponzor her a poskytla 4000 telefonů Galaxy Note 8 pro všechny účastníky her. Její mluvčí řekl, že o distribuci se postará MOV.

Problémy s vlajkou i dresy

V případě Severokorejců se organizátoři olympiády pohybují na tenkém ledě v mnoha případech. Sankce uvalené na KLDR mají zemi potrestat za vývoj vojenské jaderné technologie. Už vyvěšení severokorejské vlajky v olympijské vesnici si vyžádalo výjimku z jihokorejského zákona, který zakazuje oslavování severokorejského režimu, sdělil člen organizačního výboru agentuře Reuters.

Nejistotu vyvolal i případ dresů značkové firmy Nike, která je dalším sponzorem. Severokorejské hokejistky v nich na led nesmějí a musejí použít dresy ušité jinou, finskou firmou.

Dresy americké firmy Nike pro Severokorejky nepřipadají v úvahu, protože americké sankce proti KLDR zakazují americkým podnikům i jednotlivcům obchodovat s KLDR. Podle Reuters budou muset navíc Severokorejky před odjezdem z Jižní Koreje vrátit finské hokejky, brusle i další vybavení, které jim bylo jenom zapůjčeno.

Snadná nebyla ani doprava Severokorejců na území jižního souseda. Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení si muselo od USA vyžádat dočasné povolení pro let do KLDR. Letadlo dopravilo jihokorejské sportovce na trénink do lyžařského střediska v KLDR a následující den přepravilo zpět i Severokorejce.

USA zakazují na 180 dní vstup jakémukoliv letadlu nebo plavidlu, které se objeví v KLDR. V případě přepravy sportovců byl použit Airbus, nikoliv Boeing vyráběný v USA. Letadlo navíc nesmělo přeletět nad mimořádně přísně střeženou demilitarizovanou zónou a muselo použít trasu nad mořem.

A jak s ubytováním?

Severokorejci bydlí společně s ostatními sportovci v olympijské vesnici v Kangnungu, ale není jasné, zda byla kvůli nim přijata mimořádná bezpečnostní opatření.

Asi 230 roztleskávaček je ubytováno ve čtyřhvězdičkovém hotelu Inje Speedium, v němž přespání za jednu noc stojí v přepočtu 4700 korun, ale také trojnásobek. Družstvo na předvádění taekwonda bydlí v soulském pětihvězdičkovém hotelu Grand Walkerhill, kde se v minulosti ubytovaly americké celebrity jako Michael Jackson nebo Paris Hiltonová.

