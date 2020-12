Německo čeká "úder kladivem" a přísná vánoční karanténa. Mrzí mě to, říká Merkelová

Všechno nasvědčuje tomu, že Německo čeká tvrdší forma karantény, která potrvá i přes Vánoce a Nový rok. Poté, co kancléřka Angela Merkelová (CDU) na začátku listopadu zemi zavedla do takzvaného lehkého lockdownu, je nyní podle expertů jasné, že pokud obchody zůstanou otevřené a lidé se budou dál setkávat jako dosud, počty nakažených koronavirem prudce porostou.

V Německu za poslední dva týdny přibylo víc než 300 případů nákazy v přepočtu na sto tisíc obyvatel (pro srovnání: v Česku je to 511). A ve středu si země připsala zatím vůbec nejvíc úmrtí za jediný den. Podle německých expertů proto není možné vyhnout se takzvanému "úderu kladiva". Takto epidemiologové označují období velmi přísných omezení, která zpomalí šíření nákazy, například letošní březen a duben v Česku. Jeho cílem je umožnit následné rozvolnění a přejít do "fáze tance". Na analogii upozornil německý týdeník Spiegel.

Už na konci října a na začátku listopadu kancléřka Angela Merkelová společně se šéfy jednotlivých zemských vlád zavedla v celém Německu mírnější verzi plošné karantény. Zavřely se restaurace, bary, kina nebo zoologické zahrady, děti ale většinou dál chodí do školy a v provozu zůstávají také všechny obchody. Setkávat se smí až pět lidí ze dvou domácností.

Teď to ale vypadá, že Německo se svátkům navzdory vydá opačným směrem. Bavorsko o víkendu rozhodlo o vyhlášení stavu katastrofy, během kterého smí lidé opouštět domovy jen v přesně vymezených případech - podobně jako tomu bylo několik týdnů na jaře v Česku. V obzvláště zasažených regionech pak platí zákaz nočního vycházení. Zpřísnění tento týden nakonec po vlně kritiky zavedlo Sasko, které stejně jako Bavorsko sousedí s Českem. Uzavírají se i další spolkové země.

Když bavorský premiér Markus Söder (CSU) v sobotu nová pravidla oznamoval, vyslovil se i pro to, aby se on a další zemští premiéři ještě před Vánoci sešli s kancléřkou a projednali možné zpřísnění na období svátků. Postupně se k němu přidává víc a víc šéfů zemských vlád.

Uzavření obchodů?

O čem by mohli vrcholní politici rozhodnout, naznačilo úterní expertní doporučení vědců z Národní akademie věd Leopoldina. Právě od nich si kancléřka nechává od začátku pandemie pravidelně radit. Tento týden vědci vydali stanovisko, ve kterém vládě doporučují od 14. prosince zrušit povinnou školní docházku a vyzvat zaměstnance k práci z domova. V druhé etapě, od Štědrého dne, 24. prosince, by se měly zavřít všechny obchody kromě potravin a lékáren.

"Za posledních sedm dní zemřelo v Německu víc lidí s koronavirem než za celý rok 2019 při dopravních nehodách," apeluje několik desítek vědců. Mezi nimi je i přední německý virolog Christian Drosten, experti na komunikaci, lékaři, psychologové, odborníci na vzdělávání nebo matematici.

Vědci přitom poukazují na to, že oproti jaru lidé v Německu na podzim vzájemné kontakty omezili asi o třetinu méně, a proto se šíření nákazy nedaří zadržet. Ve středu přibylo v Německu skoro 21 tisíc nakažených, 590 lidí zemřelo. Zastavení velké části společenského života i ekonomiky by mělo trvat alespoň do 10. ledna, stejně jako vánoční prázdniny.

"Ze srdce mě to mrzí"

Kriticky důležitý je podle skupiny odborníků zásah právě teď ve vánočním období, které jindy bývá příležitostí pro společenské akce, setkávání a návštěvy. "Když nezpřísníme, riskujeme, že stávající lehký lockdown bude muset trvat dlouhé měsíce," varují.

Zkušenosti z dalších zemí totiž ukazují, že kratší období velmi přísných omezení jsou sice škodlivá pro ekonomiku, zároveň ale umožňují opětovné rozvolnění. Epidemiologickou terminologií "fázi tance".

Kancléřka Merkelová návrh odborníků podpořila. Zároveň chce stejně jako oni nechat přes vánoční svátky uzavřené hotely, aby lidé nemohli tolik cestovat a vídat se. "Opravdu ze srdce mě to mrzí," okomentovala svůj postoj kancléřka ve středu na plénu německého parlamentu. Podle ní už je v rámci pandemie vidět "světlo na konci tunelu" v podobě očkování, ještě předtím je ale potřeba společně zabrat a opatření respektovat a dodržovat. "Cena 590 mrtvých za jediný den není přijatelná," dodala.

Video: Vakcína německé firmy BioNTech má skoro stoprocentní účinnost, říkají vývojáři