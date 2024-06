Situace v Keni se vyhrocuje. Vypálili jsme slepé náboje, brání se policie

Keňská policie oznámila, že v noci na středu na předměstí metropole Nairobi vypálila slepé náboje, aby rozehnala demonstranty, uvedla agentura AP. Příspěvky na sociálních sítích nicméně tvrdí, že bezpečnostní složky použily ostrou munici a desítky lidí zásah nepřežily. Stalo se tak poté, co si úterní nepokoje v Nairobi vyžádaly životy nejméně 13 lidí a dalších více než 100 při nich bylo zraněno.

Bezpečnostní složky podle svého prohlášení na východním předměstí Githurai vypálily přes 700 slepých nábojů. Z neověřených zdrojů na sociálních sítích se ale šíří rozdílné informace. "Policie udělala z předměstí Githurai 45 novou Gazu. Dvaadvacet těl a další přibudou," stojí v příspěvku jednoho z online keňských médií. Lidé na sítích rovněž šíří hashtag #tutanethursday neboli "uvidíme se ve čtvrtek" v kombinaci angličtiny a svahilštiny, nejspíše v odkazu na další protesty.

Kvůli "bezpečnostní pohotovosti" byla v úterý večer na místo povolána i armáda. Prezident země William Ruto v reakci na odpolední nepokoje uvedl, že je považuje za "zradu" a zastaví je "za každou cenu". "Je to práce zločinců, co předstírají, že jsou mírumilovní demonstranti," zhodnotil.

V úterý odpoledne do budovy parlamentu v Nairobi vnikly tisíce nespokojených lidí poté, co sněmovna sporný daňový zákon schválila a postoupila do dalšího čtení. Část parlamentu protestující zapálili. Policie na místě střílela, také použila slzný plyn a vodní děla. Akce si vyžádala nejméně třináct obětí, píše AFP s tím, že se nejedná o konečné číslo.

"Jsem hluboce zarmoucen zprávami o mrtvých a raněných z keňských protestů. Vyzývám úřady v Keni, aby nechaly protesty proběhnout v poklidu," napsal generální tajemník OSN António Guterres.

Protestů se podle médií účastní zejména mladí lidé, kteří požadují, aby vláda zcela ustoupila od návrhu nového finančního zákona, jehož součástí je například 16procentní daň na chléb a daně ve výši 2,5 procenta na vozidla. Keňská vláda část návrhu zákona stáhla 18. června, v tu dobu se ale už protesty přerodily v demonstrace vyjadřující celkovou nespokojenost s vládou prezidenta Ruta.