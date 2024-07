Proměna J. D. Vance. "Křupan" z hor Trumpa srovnával s Hitlerem, teď mu má krýt záda

"Nejsem senátor, guvernér ani bývalý člen vlády," píše na první stránce svého bestselleru Americká elegie J. D. Vance. V roce 2016, kdy kniha vyšla, to byla pravda - čtenáři se chtěl představit jako obyčejný Američan, který ví, o čem mluví. Za tu dobu se stal nejen senátorem, ale od pondělí i republikánským kandidátem na viceprezidenta.

James David Vance, jak se celým jménem jmenuje, se dostal na výsluní právě před osmi lety. V době, kdy se k velkému šoku mnohých stal americkým prezidentem Donald Trump, jeho čerstvě vydaná kniha popisovala životy chudých pracujících bělochů na středozápadě Ameriky, kde vyrůstal.

Americká elegie se stala bestsellerem a literární senzací, v níž se "křupanovi z Apalačských hor" podařilo zachytit zoufalé životy lidí, kterým Trump nabízel jednoduchá řešení jejich problémů, píše list New York Times.

Sám Vance - ačkoliv byl vždy konzervativní a nehlásil se k městským liberálům - v té době Trumpa silně kritizoval. Opakovaně tvrdil, že sympatizuje s hnutím "Nikdy Trump" a v roce 2016 ho nevolil. Vyzýval také křesťany, aby pro republikánského kandidáta nehlasovali.

"Lidé, na kterých mi záleží, mají z Trumpa strach. Z tohoto důvodu ho považuji za odsouzeníhodného. Bůh od nás chce něco lepšího," napsal tehdy na sociální sítě. Příspěvek mezitím smazal.

V soukromé konverzaci se svými známými dokonce Trumpa srovnával s Hitlerem. "Rozhoduji se mezi tím, jestli je Trump cynický kretén jako Nixon, který by nebyl tak špatný (a mohl by být dokonce užitečný), nebo jestli je to americký Hitler," napsal ve zprávě svému někdejšímu spolubydlícímu Joshovi McLaurinovi, který ji o několik let později zveřejnil na sociálních sítích. Od té doby ale Vance v názoru na bývalého prezidenta a nynějšího republikánského kandidáta do listopadových voleb otočil.

"Ani ve snu by mě během těch výměn názorů v roce 2016 nenapadlo, že se o pár let později stane jednou z hlavních posil trumpismu," řekl McLaurin, který je nyní demokratickým senátorem ve státě Georgia.

Loajální k Trumpovi

V roce 2020 už ale Trump Vanceův hlas dostal. Prezident tehdejšího úspěšného byznysmena přesvědčil a podle jeho vlastních slov se začal bát liberálů ještě mnohem více.

"Obecně platí, že středo-levicoví liberálové, kterým se daří velmi dobře, a středo-pravicoví konzervativci, kterým se rovněž daří velmi dobře, mají neuvěřitelnou slepotu ohledně toho, jak moc je jejich úspěch postaven na systému, který neslouží lidem, kterým by sloužit měl," popsal v rozhovoru jeden z důvodů, proč začal mít Trumpa rád. V pondělí Trump oznámil, že si ho vybral jako svého kandidáta na viceprezidenta.

Bývalý prezident podle něj voličům nabízí nový způsob, jak řešit migraci, obchod i zahraniční politiku. Právě ta nyní děsí Evropu. Vance opakovaně tvrdí, že by se kontinent neměl ve své obraně spoléhat na pomoc Spojených států.

Fakt, že Evropa není schopná se Rusku postavit sama, je podle republikánského kandidáta na viceprezidenta tichou daní pro Američany, kteří za to musí platit. Devětatřicetiletý Vance je přesvědčený, že by USA neměly bránící se Ukrajině posílat zbraně ani peníze.

"Jednoduše nemáme výrobní kapacity na to, abychom mohli donekonečna podporovat pozemní válku ve východní Evropě. A myslím, že je povinností vedoucích představitelů, aby to sdělili svým obyvatelům," řekl Vance v rozhovoru pro list Politico.

Proti české firmě

Na začátku letošního roku Vance kritizoval český průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Nechtěl, aby CSG převzala amerického výrobce munice Vista Outdoor. Senátor obvinil Strnada, že má vazby na Kreml a transakce by tím pádem představovala pro Spojené státy bezpečnostní riziko.

Skutečnou hrozbu pro Spojené státy vidí v Pekingu, který by měly odradit od útoku na Tchaj-wan a zavést například cla pro čínské zboží, zaplavující Ameriku a zhoršující situaci na pracovním trhu. Právě z toho důvodu by také omezil migraci do USA, aby práci v zemi měli hlavně nezaměstnaní Američané. A to i přes to, že jeho žena má indické kořeny.

Před dvěma lety Vance v kandidatuře do senátu Trump výrazně podpořil. Od té doby pouto mezi oběma politiky narůstalo a Vance se stal jedním z jeho největších obhájců. Začal ve své kampani používat explicitní výrazy, kritizoval politickou korektnost a společenské změny, které podle něj liberálové v USA prosazovali.

A ačkoliv exprezidenta před jeho nástupem do Bílého domu s diktátory srovnával, nyní se nebojí, že by se pokusil zneužít coby prezident svých pravomocí. A to ani po útoku na Kapitol z 6. ledna 2021 a Trumpových snahách zvrátit výsledek voleb, v nichž vyhrál současný prezident Joe Biden.

I kdyby se to Trumpovi tehdy podařilo, nic by se podle Vance nestalo. "Odsloužil by čtyři roky a šel by do důchodu a užíval si života a hrál golf. Představa, že to spustí další události, kdy se Donald Trump stane diktátorem, je naprosto absurdní."