Trumpovi se postaví nový soupeř. Data ukazují, u jakých voličů má Harrisová navrch

Demokraté oficiálně schválí nového prezidentského kandidáta až na sjezdu v druhé polovině srpna, už nyní je ale pravděpodobné, že se republikánovi Donaldu Trumpovi v listopadových volbách postaví Harrisová. Má i Bidenovu podporu. Podle dosavadních průzkumů veřejného mínění, které zanalyzovala datová redakce Aktuálně.cz, má mezi vrcholnými demokratickými politiky největší podporu Američanů.

V průzkumu agentury Ipsos pro ABC News, který se uskutečnil v pátek a sobotu, tedy den před oznámením Joea Bidena, že nebude usilovat o znovuzvolení, měla Harrisová mezi všemi potenciálními voliči větší podporu než samotný úřadující prezident.

"Co se týče kandidatury na prezidenta za Demokratickou stranu v roce 2024, Harrisová je na tom lépe než ostatní méně známí demokraté. Tři ze čtyř demokratů by byli spokojeni s Harrisovou jako kandidátkou strany. To je více, než kolik z nich je spokojeno s Bidenem," podotýkají autoři průzkumu.

Sázka na Kamalu

Kromě Bidena se za Harrisovou postavili i další vlivní členové a sponzoři Demokratické strany. Taková rychlost není překvapující.

Zatímco dosavadní viceprezidentku zná téměř tolik lidí co Trumpa, u dalších možných demokratických kandidátů tomu tak není, například kalifornského guvernéra Gavina Newsoma či ministra dopravy Pete Buttigiega nezná čtvrtina respondentů. Ostatní kandidáti z řad demokratů jsou na tom ještě hůře. Michiganskou guvernérku Gretchen Whitmerovou, o které se také hovořilo jako o možné Bidenově náhradnici, nezná 36 procent účastníků průzkumu, pensylvánského guvernéra Joshe Shapira 45 procent. Do voleb přitom zbývá už jen tři a půl měsíce.

"Je pravděpodobné, že Harrisová bude demokratickou kandidátkou. Času už není moc k tomu, aby vešel ve známost jiný kandidát. Ale není to ještě hotové. Zatím ji nepodpořily některé vlivné osobnosti, například exprezident Barack Obama nebo bývalá šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která tahá za nitky a je důležitou postavou celé operace s odstoupením Bidena. Ale přesto je Harrisová asi nejpravděpodobnější kandidátkou," uvedl pro Aktuálně.cz Jan Kaliba, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech.

Vyrovnané šance

Pokud se Trumpovi skutečně postaví Harrisová, jaké má aktuálně šance? Ve větším detailu jejich potenciální souboj odkrývá průzkum agentury Ipsos pro Reuters provedený 16. července, tedy tři dny po atentátu na Trumpa a pět dní před oznámením Bidena, že nebude kandidovat.

Šance obou rivalů by byly v případě registrovaných voličů vyrovnané, Harrisová i Trump by měli šanci dosáhnout na 44 procent hlasů. Mezi nezávislými voliči, kteří nejsou příznivci republikánů ani demokratů, má mírně navrch Trump.

Harrisovou by ale volilo i šest procent republikánů, zatímco exprezidenta pouhá tři procenta demokratů. Všechny tyto rozdíly se ale pohybují na hraně statistické chyby.

V obdobném termínu, od 16. do 18. července, se uskutečnil i průzkum mezi registrovanými voliči agentury YouGov pro CBS News. V něm by Harrisová získala 48 procent, Trump 51 procent. I tento rozdíl se však pohybuje na hraně statistické chyby.

Z průzkumu lze dále vyčíst, že Harrisová boduje u žen, mladých lidí a těch, kteří se považují za liberály. Jasně vítězí u Afroameričanů, mírně i u voličů hispánského původu a bílých voličů s vysokoškolským vzděláním. Skupinám na opačné straně spektra dominuje Trump.

Podstatné bude, jak by Harrisová, v případě získání demokratické nominace, uspěla v takzvaných swing states, tedy klíčových státech, u nichž není dopředu jasné, ke komu se přikloní. Ukazuje se, že minimálně ve dvou z nich by mohli demokraté díky výměně Bidena za Harrisovou posílit.

Z údajů Siena College sesbíraných pro deník The New York Times ještě před atentátem na Trumpa vyplývá, že ve Virginii by Harrisová mohla získat o jeden procentní bod více a v Pensylvánii o dva procentní body více než současný prezident.

Rozložení sil v takzvaných swing states

Roli budou hrát i další faktory, například výběr viceprezidenta. Průzkum listu Politico ukázal, že pokud by Harrisová kandidovala spolu s guvernérem daného státu, vylepšilo by to její vyhlídky v Michiganu o pět procentních bodů, v Pensylvánii o tři procentní body. To by jí v obou případech přineslo těsné vítězství.