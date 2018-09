Kdo je krtek? Bílý dům hledá tvář odporu proti Trumpovi, mluví se i o detektoru lži

Celý Washington řeší, kdo je tajemný anonym, který napsal kritický komentář o Trumpovi. Ministři a členové prezidentova týmu veřejně prohlašují, že oni to nejsou. Senátor Rand Paul navrhuje, aby šli na detektor lži.

Washington - Washington je na nohou. Lidé v týmu prezidenta Donalda Trumpa si hlídají záda, novináři slídí a všichni dohromady se ptají: Kdo je ten krtek? Tak zpravodajské služby říkají zrádcům ve vlastních řadách.

"Já ne," říká americký ministr zahraničí USA Mike Pompeo. "Je to směšné," vydává prohlášení ministr financí Steve Mnuchin. "Nejsem autorem," informuje ministr vnitra Rick Perry.

"Je to zbabělé počínání," ozývá se dokonce i první dáma Melania Trumpová, která jinak k dění ve Washingtonu většinou mlčí.

Už takřka třicet členů Trumpova týmu a lidí z jeho okolí popřelo, že by byli autory výbušného textu, který ve středu vyšel v deníku New York Times. Jeho autor v něm anonymně, identifikován pouze jako "vysoce postavený" úředník administrativy, napsal, že je členem tajného odporu uvnitř vlády, jenž se snaží uchránit Spojené státy před jejich současným prezidentem.

Podle anonyma se uvnitř vlády už objevily i úvahy, zda by Trump neměl být odstraněn na základě 25. dodatku ústavy, tedy pro neschopnost vykonávat úřad prezidenta USA.

"Viceprezident se pod své názorové texty podepisuje," odmítá i kancelář amerického viceprezidenta, že by Mike Pence měl s anonymem cokoli společného.

Prokletí nejjasnější hvězdy

Právě Pence se ovšem ocitl v těžkém podezření. A to kvůli spojení "nejjasnější hvězda", které anonym použil v textu a které je zároveň Penceovým oblíbeným výrazem.

Nejjasnější hvězda ovšem zavedla pátrače ještě jiným směrem. Slovo "lodestar", jak zní výraz v angličtině, použil minulou sobotu bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger ve své řeči k uctění památky zesnulého senátora Johna McCaina.

A tak se spekuluje, kdo všechno se v sobotu smutečního obřadu v Národní katedrále ve Washingtonu účastnil a mohl se nechat inspirovat.

Například šéf Trumpovy kanceláře John Kelly, americký velvyslanec v Rusku Jon Huntsman, poradce pro národní bezpečnost John Bolton nebo šéf ústředí tajných služeb Dan Coats?

Všichni už popřeli, že by snad mohli být "krtkem". Huntsman prostřednictvím své mluvčí na ambasádě v Moskvě. Coats vydal prohlášení, že jakékoli spekulace, že by text v New York Times mohl pocházet od něho nebo jeho náměstkyně Susan Gordonové, jsou "naprosto falešné".

Coats, kterému je 75 let, se přitom ocitl v podezření i proto, že už podle deníku Washington Post nemá co ztratit. Práce v Trumpově administrativě je prý jeho posledním místem před odchodem do důchodu.

Sám prezident Trump podle listu Wall Street Journal "pozorně sleduje", kdo z jeho lidí se už od anonymního textu veřejně distancoval. Ve čtvrtek večer na setkání s voliči v Montaně Trump uvedl, že autorem je nejspíše "nižší úředník" administrativy.

"A je to prostě zrada," prohlašuje prezident.

Půjde vláda USA na detektor lži?

Šéf kanceláře John Kelly zahájil podle médií neformální vyšetřování, Bílý dům má údajně seznam s 12 podezřelými. Padají však i jiné návrhy, jak anonyma odhalit. Podle Trumpova podporovatele, republikánského senátora Randa Paula, by se měli členové administrativy podrobit testu na detektoru lži.

Další možností by bylo, že by museli podepsat závazné prohlášení, že to nebyli oni a že nepouštějí ven informace. Prohlášení by pak proti nim mohlo být použito před soudem.

Někteří republikáni navrhli, aby věc začal vyšetřovat samotný Kongres. Podle republikánského kongresmana Treye Gowdyho by se pro to ale těžko hledalo opodstatnění. "Rád si zakládám na tom, že mám docela živou představivost, ale opravdu si neumím představit, jak by nějaký kongresový výbor zjišťoval, kdo napsal komentář do novin," uvedl Gowdy pro list Washington Post.

Den před zveřejněním anonymního textu vyšly v jiném deníku, ve Washington Post, ukázky z nové knihy reportéra Boba Woodwarda o Trumpově Bílém domě. Podle Woodwarda tam vládne chaos, který se prý blíží "nervovému zhroucení".

Slavný novinář, který byl jedním z ústředních aktérů aféry Watergate, je nyní ovšem zároveň i připomínkou, jak je těžké najít "krtka".

Front page @wsj, 25 June 1974, 10 days after publication date of 'All the President's Men' @jackshafer pic.twitter.com/WqlduLMdp1 — W. Joseph Campbell (@wjosephcampbell) September 6, 2018

Zatloukat, zatloukat, zatloukat…

Tajemným zdrojem Woodwarda a Carla Bernsteina, kterému se říkalo "Deep Throat", byl v aféře Watergate na začátku 70. let tehdejší druhý muž FBI Mark Felt. Přiznal se ale až po třiceti letech, v roce 2005 ve věku dvaadevadesáti let.

V roce 1974, v době vyšetřování aféry Watergate, přitom opakovaně odmítal, že by to snad mohl být on. A na sociálních sítích teď koluje kopie článku Wall Street Journal z května 1974, v kterém Felt popírá, že je Deep Throat.

Z pátrání po anonymovi mají ve Washingtonu zamotanou hlavu i novináři, a to dokonce i ti z deníku New York Times. Skutečnou identitu autora textu tu zná jen "velmi malý počet lidí", uvedl šéf názorových stránek listu James Dao.

Reportéři k nim ale nepatří, a tak jsou odkázáni na svoje vlastní pátrání. "Takže v zásadě: reportéři z NYT se teď musí snažit zjistit identitu autora, kterou naši kolegové z komentářů slíbili držet v anonymitě?" napsala na Twitter reportérka listu Jodi Kantorová.

A ve stejném duchu si do novin rýpl i prezident Trump. "Budou investigativní 'novináři' z New York Times pátrat sami po sobě?" napsal ve čtvrtek na Twitter.

Are the investigative “journalists” of the New York Times going to investigate themselves - who is the anonymous letter writer? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2018

A tak jediní, kdo se kauzou "anonyma" v tuto chvíli dobře baví, jsou opoziční demokraté.

"Viceprezident - to byla moje první myšlenka. Pak Coats, Pompeo, ale ti všichni odmítli, že by to napsali. Takže tímto vylučovacím procesem se nakonec dostaneme k nějakému vrátnému," odpověděla šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová na dotaz, kdo by podle ní mohl být oním "krtkem".

