Odpor proti Trumpovi. Lidé v Bílém domě maří prezidentovu politiku, tvrdí deník

Anonymní text vysoce postaveného vládního úředníka popisuje "hnutí odporu," které hatí prezidentovu agendu, aby ochránila demokratické instituce.

Washington - Americký list The New York Times (NYT) zveřejnil ve středu na svém webu názorový článek, podle nějž v administrativě prezidenta Donalda Trumpa existuje skupina lidí, která se snaží hatit prezidentovu agendu, aby ochránila demokratické instituce.

Autorem anonymního příspěvku je podle NYT "vysoce postavený" vládní úředník. Prezident Trump označil zveřejnění článku za hanebnost, mluvčí Bílého domu neznámého autora označila za zbabělce a vyzvala jej, aby na svou funkci rezignoval.

"Jsem součástí odporu uvnitř Trumpovy administrativy," zní titulek názorového článku zveřejněného v prestižním americkém deníku. "Pracuji pro prezidenta, ale jako stejně smýšlející kolegové jsem přísahal, že budu hatit části jeho agendy a jeho nejhorší sklony," napsal anonymní autor, podle kterého to lidé činí ve snaze "ochránit demokratické instituce" do doby, než Trump opustí úřad. Zároveň zdůraznil, že není levicový a přeje si, aby současná vláda měla úspěch.

Kořeny současného problému podle autora příspěvku tkví v Trumpově "amorálnosti" a "impulzivním" způsobu vedení. "V rámci administrativy funguje tichý odpor lidí, kteří se rozhodli postavit svou zemi na první místo," stojí v závěru názorového článku.

List NYT označil zveřejnění příspěvku bez uvedení autora, jehož totožnost sám zná, za "ojedinělý krok". "Domníváme se, že zveřejnit tuto esej anonymně je jediným způsobem, jak přinést našim čtenářům důležitý pohled," napsal deník.

Prezident Trump zveřejnění nepodepsaného příspěvku označil za "opravdovou hanebnost" a jeho autora za "zbabělého". "Nemají rádi Donalda Trumpa a já nemám rád je," uvedl šéf Bílého domu na adresu NYT. "VELEZRADA?" napsal krátce poté na twitteru. Zda tweet odkazuje na článek v NYT, ale zatím není jasné.

"Existuje skutečně takzvaný 'vysoce postavený vládní úředník', nebo je to jen selhávající The New York Times se svým dalším vymyšleným zdrojem? Pokud skutečně ta zbabělá anonymní osoba existuje, The Times ji/jej musí okamžitě vydat vládě za účelem národní bezpečnosti," dodal prezident v dalším příspěvku na twitteru. Ve třetím tweetu napsal, že vysušuje bažinu "a bažina se pokouší klást odpor". "Nebojte se, vyhrajeme!" dodal.

Prezidentova mluvčí Sarah Sandersová v prohlášení nazvala autora článku "zbabělcem" a vyzvala jej, aby na svou funkci v Trumpově administrativě rezignoval. Anonym se podle mluvčí rozhodl, že "náležitě zvoleného prezidenta Spojených států bude klamat, místo aby ho podporoval". "Nestaví na první místo zemi, ale staví sebe a své ego nad vůli amerického lidu," uvedla Sandersová. List The New York Times vyzvala, aby se prezidentovi omluvil.

Není jasné, zda Bílý dům podnikl nějaké kroky k odhalení totožnosti autora příspěvku, uvedla agentura AP.