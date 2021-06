Vegan, který pravidelně medituje. Starostou New Yorku patrně bude bývalý policista

Umírněný demokrat, bývalý policista, bojovník za lidská práva. A hlavně pravý Newyorčan. Tak se během předvolební kampaně profiloval 60letý Eric Adams, hlavní favorit na nového starostu největšího amerického města. Na rozdíl od svých rivalů tvrdí, že jeho životní příběh a osobní zkušenosti dokazují, že byl pro funkci zrozen.

Eric Adams vyrostl v Queensu v New Yorku jako čtvrté ze šesti dětí. Jeho matka pracovala jako uklízečka a měla za sebou jen tři roky základní školy. Otec byl řezník. Přesto se mladý Adams rozhodl, že se jednoho dne stane starostou New Yorku. Pozoroval své okolí a všechno si před více než třiceti lety začal zaznamenávat do notesu. Dodnes jich podle deníku The New York Times popsal dvacet šest.

Když bylo Ericovi 15 let, zatkla ho policie a při výslechu ho zbila. Přesto se o šest let později do jejích řad přidal, aby se systém pokusil změnit zevnitř. Postupně začal stoupat na kariérním žebříčku, do důchodu odcházel s hodností kapitána. Zapojoval se do organizací sdružujících černošské policisty, jednu dokonce sám založil.

"Eric byl vždy ten typ chlapa, který si nejenom stěžoval, ale potom donutil skupinu, aby se zorganizovala a se situací něco udělala," tvrdí David Banks, prezident mládežnické organizace Eagle Academy Foundation v Brooklynu, který zná Adamse přes 30 let.

Poprvé Adams vstoupil do širšího povědomí, když se ještě coby policista během tiskových konferencí vymezoval proti chování svých kolegů, upozorňoval na problémy s policejním násilím i na chyby jednotlivých strážníků. U nadřízených za to nebyl moc oblíbený - působil jako někdo, kdo se dožaduje pozornosti.

Po loňských protestech vyvolaných smrtí Afroameričana George Floyda se právě práce policie stala jedním z důležitých bodů politického boje. Adams tak těží ze svých zkušeností, když říká, že chce policii reformovat a v minulosti už to i dělal. Podle více liberálního křídla demokratů je ale k policejním složkám až příliš smířlivý a nemá v úmyslu prosazovat dostatečně radikální změny.

Podle plánu až na vrchol

Bývalý policista Adams zažil bouřlivý a nebezpečný New York v 80. letech, kdy v ulicích řádily drogové gangy. Na bezpečnosti si zakládá. Podle něj je základem pro prosperitu. Nechce proto policejní rozpočet nijak snižovat. Rád by ale jednotlivé složky více propojil s komunitami, ve kterých slouží, aby nedocházelo k systematickému rasismu. Stejně tak plánuje ještě více diverzifikovat policejní oddíly.

Podle některých kritiků ale kandidát na starostu svůj původ i zkušenosti pouze využívá k zisku hlasů a o boj za občanská práva etnických menšin mu ve skutečnosti nikdy nešlo. Neprospívá mu, že v minulosti sám podpořil několik kontroverzních osobností, například Mikea Tysona po jeho odsouzení za znásilnění.

"Nevěří mi, ale já si věřím," říká Adams. "Protože se znám a vím, že jsem zvíře." Už v roce 1994 se rozhodl, že se stane starostou. Sešel se tehdy s Billem Lynchem, zástupcem vůbec prvního černošského starosty New Yorku Davida Dinkinse.

Lynch mu poradil, že aby svého cíle dosáhl, měl by stihnout čtyři věci: získat bakalářský titul, načerpat zkušenost vedoucího v policejním oddělení, pracovat v Albany (hlavní město státu New York) a stát se předsedou městského obvodu. Přesně to Adams také udělal.

Splněný sen i skandály

"Byla to neuvěřitelná cesta. Malý kluk, který ležel zbitý na zemi policejní stanice, se teď může stát starostou, který bude mít přesně tuhle stanici na starosti. Tohle je americký sen. Můj příběh je příběhem New Yorku," řekl Adams v úterý ve velmi emotivním projevu krátce potom, co sám odvolil.

Ačkoliv o svých ambicích často nemluvil, jsou patrné i z toho, že během několika let, kdy většinově demokratickému New Yorku starostovali republikáni, se sám stal registrovaným voličem této strany. "Když se podíváte na koncepty Republikánské strany, zjistíte, že některé z nich odpovídají našim hodnotám," bránil Adams své rozhodnutí. V roce 2006 se ale vrátil zpět k demokratům, za které později sloužil i jako senátor ve státě New York.

Adamse ale provází i řada menších skandálů. Hned několik protikandidátů ho obvinilo z toho, že momentálně bydlí převážně v New Jersey, a ne v New Yorku. Navíc byl několikrát vyšetřován etickou komisí kvůli pochybnostem, zda u několika jeho rozhodnutí v roli starosty městské části Brooklyn nedošlo ke střetu zájmů.

Adams je vegan, pravidelně cvičí a medituje a má jednoho dospělého syna. Je sebevědomý, často o sobě mluví ve třetí osobě. Chce, aby ho politici brali vážně, zároveň ale vedl kampaň přímo s lidmi na ulici, aby jim dokázal, že je jedním z nich.

Ze svých notesů sestavil politický program o 100 krocích. Zaměřuje se i na obnovu po pandemii, chce vytvořit dostupnou péči o malé děti a pomoci chudým rodinám až třemi tisíci dolary ročně. Chce také podpořit školy ve vyloučených oblastech a zajistit dostupné bydlení. Peníze na tak ambiciózní plán má v plánu získat z vyšších daní pro mnohonásobné milionáře i šetřením napříč státní sférou.

Konečné výsledky demokratických primárek nebudou známy ještě několik týdnů. Vůbec poprvé totiž voliči řadili kandidáty postupně a velká část hlasů navíc teprve přijde poštou. Zatím má Adams před svými soupeři náskok, volilo ho asi 30 procent lidí. Podporu měl v podstatě ve všech částech města kromě Manhattanu.

"Víme, že tohle je jen první kolo a teprve se budou sčítat druhé a třetí hlasy. Ale něco už víme, že New York City řeklo 'Naše první volba je Eric Adams'," reagoval na svůj prvotní náskok.

