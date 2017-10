Katalánský premiér Puigdemont odmítl vyhlásit předčasné volby

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Katalánský premiér Carles Puigdemont odmítl vypsání předčasných regionálních voleb, přestože to celý den očekávala tamní média. Puigdemont ve svém sledovaném projevu vysvětlil, že nemá od španělské vlády žádné záruky, že Madrid neomezí autonomii Katalánska. Madrid se podle něj jen snaží zvýšit napětí, místo aby se snažil o dialog. Nyní bude jednat katalánský parlament, který může rozhodnout o vyhlášení nezávislosti. Španělská centrální vláda pak pravděpodobně přistoupí k aktivaci článku 155 španělské ústavy a omezí katalánskou autonomii.

Barcelona - Katalánský premiér Carles Puigdemont ve čtvrtek oznámil, že zvažoval vyhlášení předčasných regionálních voleb, aby zamezil omezení autonomie Katalánska. Neudělá to ale prý proto, že nedostal dostatečné záruky ze španělské metropole Madridu, že vyhlášení voleb k řešení sporu pomůže.

Podle deníku El Periódico Puigdemont také uvedl, že je nyní na katalánském parlamentu, aby rozhodl, zda vyhlásí nezávislost. Katalánský parlament zasedá ve čtvrtek, hlasovat by ale měl v pátek.

"Snažil jsem se získat záruky pro vyhlášení těchto voleb, ale nedostal jsem odpověď od PP (španělská vládní Lidová strana), která to využila ke zvýšení napětí," uvedl dnes katalánský premiér. Dodal, že aplikace článku 155 k omezení autonomie, kterou se chystá v pátek schválit španělský Senát, je "nespravedlivá" a "nezákonná".

Plenární zasedání katalánského parlamentu bylo kvůli Puigdemontovu projevu odloženo o hodinu, na 18:00 SELČ. Premiérovo prohlášení bylo očekáváno už ve 13:30, pak bylo dvakrát odloženo. Už v poledne se začaly objevovat kritické hlasy z řad radikálních separatistů, kteří označovali vyhlášení předčasných voleb za zradu a vyzývali k demonstracím za samostatnou katalánskou republiku. O záměru vyhlásit volby informoval podle španělského deníku El País Puigdemont dopoledne poslance katalánského parlamentu z vládní koalice Společně pro ano (JXSí). Na sociálních sítích se záhy začaly objevovat komentáře radikálních separatistů, kteří označili premiéra za zrádce.

Už od poledne demonstrovali v Barceloně studenti, kteří svolali protest proti chystanému omezení autonomie a za propuštění dvou separatistických lídrů. V očekávání prohlášení premiéra se shromáždil dav lidí před budovou katalánské vlády. Lidé tam skandovali hesla jako "Nezávislost", "Svobodu" či "Ani krok zpátky".

S vyhlášením voleb podle katalánských médií Puigdemont původně souhlasil mimo jiné díky středečnímu jednání skupiny katalánských podnikatelů s baskickým premiérem Iňigem Urkulluem. Podle baskického premiéra, který jednání nepotvrdil, ani nevyvrátil, by se měl Puigdemont vzdát vyhlášení nezávislosti výměnou za to, že Madrid neaplikuje článek 155. Podle tohoto scénáře by se pak měla vytvořit katalánsko-baskická fronta pro jednání s Madridem o reformě španělské ústavy.