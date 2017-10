Krize v Katalánsku vrcholí. Místní vláda hledá cestu, jak si udržet autonomii

před 1 hodinou

Madrid může už v pátek převzít kontrolu nad katalánskými institucemi. Lídři katalánských stran se tak v pondělí dohodli, že za dva dny se sejde celý parlament. Ten rozhodne, jak se na případné španělské převzetí katalánské autonomie připraví a zda jednostranně vyhlásí nezávislost. Proti postupu Madridu vůči Katalánsku se konala už o víkendu půlmilionová demonstrace v Barceloně. I tento týden se očekávají protesty.

Barcelona/Madrid - Katalánská krize vstupuje do rozhodujícího týdne. Pokud by teď katalánský lídr Carles Puigdemont vyhlásil nezávislost, mohl by být okamžitě zatčen a hrozilo by mu až 30 let ve vězení, píše agentura Bloomberg.

Celá vláda by automaticky přišla o své funkce a nahradit by ji mohla jediná osoba, která by správu regionu měla na starosti. V pondělí to uvedla vicepremiérka Soraya Sáenzová.

Španělská vláda už schválila návrh na převzetí autonomie katalánského regionu, k čemuž může dojít tento pátek.

V pondělí se proto sešli lídři katalánských stran, aby projednali svou reakci na hrozbu Madridu. Ve čtvrtek se pak sejde celý parlament, který se definitivně připraví na španělský krok a projedná vyhlášení nezávislosti.

Pokud by Puigdemont chtěl zastavit dočasné převzetí autonomie španělskou centrální vládou, mohl by také vyhlásit regionální volby. To by si podle nejnovějšího průzkumu přály dvě třetiny Katalánců.

Podle průzkumu, který nechal vypracovat katalánský deník el Periodico, by předčasné volby pro separatistické strany nedopadly špatně a pravděpodobně by si udržely většinu křesel v zákonodárném shromáždění.

Přesto je katalánští představitelé odmítají. Mluvčí tamní vlády Jordi Turull v neděli prohlásil, že vyhlášení voleb "není na pořadu dne".

Stejně tak je odmítá například i starostka Barcelony Ada Colauová, podle které se volby v Katalánsku dříve či později konat budou, nemělo by to ale být v "demokratické anomálii".

Starostka katalánské metropole v neděli vyzvala Puigdemonta i španělského premiéra Mariana Rajoye, aby si zavolali. "Když je vůle k dohodě, lidé si zavolají, třeba diskrétně a bez kamer," prohlásila Colauová, podle které je nutné udělat vše pro to, aby nemusel být aplikován článek 155 španělské ústavy.

Na základě tohoto článku, který umožňuje převzetí autonomie v případě narušení ústavního pořádku, navrhla v sobotu španělská vláda odvolat katalánskou vládu a omezit pravomoce tamního parlamentu do doby, než se v regionu uskuteční volby. Ty by měly být do šesti měsíců.

Protesty se plánují i na další dny

Způsob omezení autonomie Katalánska má tento týden projednávat smíšená komise španělského Senátu. Tato komise se pak bude zabývat návrhem, který v sobotu schválila vláda.

Návrh může komise upravit a v pátek ho má předložit plenárnímu zasedání Senátu. Předtím by měla komise umožnit katalánskému premiérovi, aby se k návrhu vyjádřil.

Proti postupu Madridu vůči Katalánsku se konala už v sobotu půlmilionová demonstrace v Barceloně a v neděli se ze stejného důvodu sešlo asi 300 lidí v centru Madridu.

I tento týden se očekávají protesty. Například školské odbory v Katalánsku vyzvaly k demonstracím na středu a na čtvrtek. Sdružení katalánských obcí vyzvalo radnice, aby ode dneška svolávaly mimořádná zasedání, na kterých mají vyjádřit plnou podporu katalánské vládě a odmítnout aplikaci článku 155.