Katalánský premiér Puigdemont nepojede do Madridu vysvětlit své postoje

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Katalánský premiér Carles Puigdemont nepojede ani ve čtvrtek, ani v pátek do španělského Senátu vysvětlit své postoje ohledně snah o nezávislost Katalánska. Podle katalánského deníku La Vanguardia to ve středu vpodvečer potvrdil úřad premiéra. Deník také uvedl, že v katalánské vládě se v posledních hodinách vyhrotil spor o vyhlášení nezávislosti a někteří její členové zvažují odchod z vlády. Podle deníku je stále více pravděpodobné, že nezávislost v pátek vyhlásí buď premiér Puigdemont, nebo katalánský parlament. Ten má zasednout ve čtvrtek odpoledne a hlasovat by měl v pátek po poledni. "Je jasné, že nechce dialog, a dalo se to čekat," komentoval to mluvčí španělské vlády Íňigo Méndez.

