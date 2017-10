V severní Itálii se konala referenda o autonomii, rozhodne účast

před 1 hodinou

V Benátkách a Lombardii lidé v neděli hlasovali v referendech o větší autonomii na centrální vládě. Na rozdíl od Katalánska se ale obě referenda konala v mezích italské ústavy. Italská ústava již poskytuje různou míru autonomie pěti italským regionům.

Milán/Benátky - V severoitalských regionech Benátky a Lombardie v neděli voliči v nezávazných referendech hlasovali o přiznání větší autonomie na centrální vládě. Po dvanácti hodinách hlasování byla volební účast v Benátkách 52 procent a v Lombardii kolem 30 procent. Hlasování podnítila dříve separatistická Liga severu. Hlasovací místnosti se uzavřely ve 23:00 SELČ.

V Benátkách bylo pro uznání výsledků referenda potřeba nejméně 50procentní účasti, v Lombardii takové omezení stanoveno nebylo. Guvernér Lombardie Roberto Maroni tvrdil, že by ho uspokojila 34procentní volební účast.

Italský list La Repubblica na svém webu upozorňuje, že pouze významná mobilizace voličů může dát regionálním vládám silný mandát v případných jednáních s ústředními institucemi, aby získaly větší pravomoce.

Na rozdíl od Katalánska se referenda uskutečňují v mezích italské ústavy, která umožňuje, aby regionům, které o nějakou formu autonomie požádají, parlament vyhověl. Vedení regionů usilují o více pravomocí v oblasti infrastruktury, zdravotnictví a školství. Především ale chtějí snížit finanční příspěvky, které jdou z těchto oblastí do státní kasy v Římě.

Oba regiony, kde dohromady žije asi 15 milionů obyvatel, se na celkovém hrubém domácím produktu Itálie podílejí asi ze 30 procent.

U některých z oblastí, jež si chtějí Benátky a Lombardie spravovat samy, by byla nezbytná změna ústavy. "Nemyslím si, že je to možné," řekl politolog Paolo Natale. "Pro stát by bylo těžké akceptovat, že (dotčené regiony) převezmou bezpečnostní a školskou politiku. A přistěhovalecká politika se musí řídit na národní úrovni," dodal.

Demokratická strana své voliče vyzvala, aby se referend nezúčastnili. Podle agentury AP se ve výsledcích dnešního hlasováním projeví nálada elektorátu před parlamentními volbami, jež se mají konat příští rok v březnu. Silvio Berlusconi za svou stranu Vzhůru, Itálie uvedl, že autonomie všech regionů se stane součástí agendy stran pravého středu.

Italská ústava již poskytuje různou míru autonomie pěti italským regionům. Jde o převážně německy mluvící Trident-Horní Adiže, Valle d'Aosta s 60 procenty francouzských mluvčích, dále ostrovy Sardinie a Sicílie a nakonec region Furlansko-Julské Benátky.