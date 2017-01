K odmítnutí azylu stačí, když se žadatel jen účastnil činnosti teroristické sítě, rozhodl soud EU

před 4 hodinami

Pro odmítnutí azylu není nutné, aby žadatel osobně spáchal teroristický čin nebo k němu podněcoval. Stačí, že se nějakým způsobem účastnil činnosti teroristické sítě. Uvedl to v úterý Soudní dvůr Evropské unie, když rozhodoval o sporu mezi belgickými úřady a marockým islamistou. Toho v Belgii odsoudili na šest let do vězení. Podle rozsudku se účastnil používání falešných dokladů a plánování sítě, která vysílala dobrovolníky do Iráku. Tím "se účastnil činnosti buňky, která poskytuje podporu teroristickému hnutí". V roce 2010 Maročan požádal o azyl v Belgii kvůli strachu z pronásledování v rodné zemi. Belgie mu však žádost zamítla a spor se dostal až k Soudnímu dvoru EU.

autor: ČTK