Jemenský přístav Hudajdá je v obležení vládních sil. Boje se soustředí kolem letiště

Jemenské vládní síly, které v zemi bojují s arabskou koalicí proti šíitským povstalcům, se přiblížily rudomořskému přístavu Hudajdá. Uvedla to agentura Reuters.

Boje se soustředí na oblasti kolem letiště, poblíž vjezdu východně od města a okolí univerzity, která leží čtyři kilometry od přístavu. Hudajdá patří k nejdůležitějším jemenským přístavům, většina dovozu proudí do země právě přes něj.

"Je to poprvé, co boje dospěly k univerzitě," cituje Reuters koaliční zdroje. Místní obyvatelé potvrzují, že z oblasti je slyšet střelba.

Hladomor a cholera

Spojené státy a Británie vyzvaly k ukončení konfliktu, který trvá už déle než tři roky, připravil o život kolem 10 tisíc lidí a vyvolal hlubokou humanitární krizi.

Hollywoodská herečka Angelina Jolie, která je zvláštní vyslankyní Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), prohlásila, že mezinárodní společenství bylo "hanebně pomalé" a vyzvala k ustavení příměří a k trvalému urovnání konfliktu.

"Sledovali jsme zhoršování situace až do té míry, že Jemen je nyní na pokraji hladomoru způsobeným člověkem a čelí nejhorší epidemii cholery na světě za několik desítek let," uvedla v neděli americká herečka. Zopakovala také varování OSN před hladomorem, který hrozí až 14 milionům Jemenců. To je zhruba polovině obyvatel této arabské země.

Jemen sužuje občanská válka, v níž proti sobě bojují šíitští povstalci Húsíové, podporovaní Íránem, a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií.

Válka v Jemenu si už vyžádala tisíce lidských životů. Poslední, asi dva roky staré údaje OSN hovoří o 10 tisících obětech. Některé zdroje ale odhadují, že v tomto konfliktu zemřelo na 50 tisíc Jemenců.

Zvláštní zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths se pokouší znovu připravit mírová jednání. Měla se konat už v září, ale šíité se k nim nedostavili. Nové rozhovory by se měly konat v listopadu.

