před 40 minutami

Jediným kousnutím zabil jedovatý had na severu Indie matku a její dítě. Nejprve uštknul spící ženu, která po probuzení nic netušíc nakojila dcerku. Obě zemřely po převozu do nemocnice, oznámila policie. Neštěstí se stalo ve čtvrtek večer ve státě Uttarpradéš. Pětatřicetiletá matka si nebyla vědoma uštknutí a v noci vstala k tříleté dcerce, aby ji nakojila. Tím se jed dostal i do těla dítěte. Když začal být stav matky a dcery alarmující, objevili další členové rodiny v jiné místnosti domu hada. O jaký druh šlo, nezjistili, protože plaz rychle unikl. V Indii žije kolem 300 druhů hadů, z nichž je přibližně 60 velmi jedovatých.