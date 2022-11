Jeden za druhým. Ruskou kolonu zcela zlikvidovali vojáci s raketomety

Záběry zveřejněné ukrajinskými silami ukazují, jak jejich vojáci s pomocí raketového kompletu Stugna-P precizně zneškodnili kolonu tří ruských obrněných transportérů. Ukrajinci postupně zasáhli všechna ruská vozidla, která se protitankovým řízeným střelám již nezvládla ubránit.

Za útokem stojí 55. samostatná dělostřelecká brigáda, uvádí ukrajinská armáda na sociálních sítích. Na videu je patrné, jak ukrajinská střela nejdříve zasáhne vedoucí obrněný transportér. V tu chvíli se další dvě ruská vozidla jedoucí za ním zastaví, čímž se pro ukrajinské rakety stanou snadnějším terčem.

Poté co je vedoucí obrněnec zasažen podruhé, začnou ruští vojáci ze zadních vozidel prchat do křoví. Přesně do místa jejich útěku ale Ukrajinci v tom okamžiku vypálí rakety. Zanedlouho poté ukrajinské střely zasáhnou v pořadí druhý a následně i třetí ruský obrněnec.

Přesnou polohu útoku ukrajinská armáda neuvádí. Podle několika účtů na sociální síti Twitter, které se zabývají geolokací, se zásah pravděpodobně odehrál nedaleko vesnice Opytne severně od Doněcku.