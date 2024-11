Ukrajinu Američané na mapě světa najdou. Česko spíš ne, říká žena z Pittsburghu

Češka Jana Šavelková, která žije od roku 2013 ve Spojených státech, rozporuje tvrzení nebo představy některých Evropanů včetně Čechů, že lidé v Americe o Ukrajině nic nevědí a ani by ji nenašli na mapě světa.

Jana Šavelková o tom hovoří v podcastu Americký sen. "Když začala válka, tak se o ni Američané hodně zajímali. Myslím, že to tvrzení, že by Ukrajinu nenašli na mapě, není pravdivé. Ostatně válka trvá už dost dlouho, takže mnozí určitě zaznamenali, kde leží, nebo si to vyhledali," říká Češka.

S Českem by prý měli lidé v USA nad mapou světa asi větší problém. "Když řeknu, že jsem z Česka, tak si vybaví některé hokejisty, Martinu Navrátilovou a ti, kteří v Česku byli, také pivo," říká žena, která bydlí na předměstí Pittsburghu v Pensylvánii.

Z vlastní zkušenosti říká, že nenávistná a útočná rétorika kvůli politice se odehrává ve Spojených státech hlavně na sociálních sítích a na internetu, v reálném životě se to podle ní tolik neprojevuje. "Osobně jsem neviděla, že by se někdo s někým hádal. Jen vím z doslechu, že si někde dva sousedi - jeden republikán a druhý demokrat - dělali dusno nebo že manželka kolegy z práce odmítla domů pozvat jeho kamaráda, protože je republikán, ale není to asi zas tak časté," říká Češka.

Dodává, že její šéf v práci je "kovaný" republikán, ale den po volbách, v nichž minulý týden vyhrál Donald Trump, řekl, že svět se bude točit pořád stejně jako do včerejška.