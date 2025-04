"Souček to neustojí." Osud šéfa ČT visí na vlásku, novinář řekl, kdo ho může nahradit

Na mimořádném jednání Rady České televize bude generální ředitel Jan Souček pravděpodobně odvolán, předpovídá reportér Aktuálně.cz Vratislav Dostál. "V danou chvíli bych řekl, že to neustojí," konstatuje s tím, že si nedovede představit, co by ještě za stávající situace mohlo Součkovi pomoct.

26:22 Spotlight News - Vratislav Dostál | Video: Tým Spotlight