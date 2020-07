Jak kolabují jihoafrické nemocnice: Z lékařů se staly pradleny, ze sester uklízečky

Klíčoví zdravotníci v jihoafrické provincii Západní Kapsko buď stávkují, nebo se potýkají s vlastním onemocněním covidem-19. Kvůli nedostatku personálu musí zdravotní sestry v Port Elizabeth také uklízet a lékaři si prát uniformy. Na přeplněné porodnici přibývá porodů už mrtvých dětí. Stanice BBC o tom informovala v reportáži z tamní nemocnice, kde podle ní panuje hororová situace.

Lékaři, odbory a ředitelství se tahají o mizivé zdroje a jeden z lékařů situaci charakterizoval jako naprostý kolaps hluboce prohnilého systému. Jihoafrická republika hned na začátku epidemie zavedla ekonomicky devastující uzávěru. Přesto nyní čelí nové vlně onemocnění.

"Panuje velký strach a duševní i fyzická únava. Pracovali jsme v minimálním obsazení už před covidem a teď nám ubylo dalších 30 procent lidí," řekl doktor John Black. Podle něj epidemie poukázala na závažné nedostatky celého systému.

Black je v sedmimilionové provincii jedním ze dvou odborníků na infekční choroby a jako jediný byl ochoten nechat zveřejnit své jméno, ostatní hovořili jenom anonymně. Popsali "válečnou situaci" panující v Livingstonově nemocnici, kde odpady i krev špiní podlahy, není dost ochranných pomůcek, kyslíku, sanitek, ventilátorů a kde pacienti spí přikrytí novinami. V otevřené kanalizaci jsou vidět krysy živící se odpadky.

Zdravotní sestry chodí se strachem do práce, čeká je kromě vlastní práce také uklízení, zmatek a všechna oddělení zaplavená těhotnými ženami. "Osobně jsem byl u porodu dvou mrtvých dětí a je toho víc. Je to velmi nezvyklé, když několik rodiček a dětí zemře za jediný týden v jedné nemocnici," řekl jeden medik. Příčinou je téměř jistě závažný nedostatek personálu, kvůli němuž těhotné, které potřebovaly chirurgickou pomoc, musely čekat i několik dní a mnohé jen na podlaze na chodbě.

Aktivní role odborů

Vinu na sebe nyní svalují jednotlivé sekce zdravotnického systému. Livingstonovu nemocnici už rok a půl nikdo neřídí, předchozí management byl propuštěn kvůli údajné korupci. "Jsme bez vedení," řekl Black. Odbory jsou za koronaviru v Port Elizabeth mimořádně aktivní. Úklidové čety, zaměstnanci prádelen i někteří ošetřovatelé postupně stávkují.

Odbory se podílely na uzavření menších klinik, kde se objevil koronavirus, což vytvořilo neúnosný tlak na tři největší nemocnice. Představitelé odborů tvrdí, že situace nezneužívají, a poukazují na vyčerpanost zdravotníků, kteří musejí uklízet a někdy i vařit. Stávku podporuje také část lékařů, protože personál nezbytný při řešení epidemie je na pokraji svých sil. Livingstonova nemocnice má nyní k dispozici jenom třetinu potřebných zaměstnanců.

Provinční vláda tvrdí, že problémy mají kořeny ještě v apartheidu, kdy systém nebyl dostatečně financován. Poukazuje na fakt, že německý Volkswagen vybudoval v Port Elizabeth polní nemocnici, ale lékaři v Livingstonově nemocnici jsou skeptičtí. "Mají tam 1200 lůžek, ale jen 200 s připojením na kyslík a k dispozici je personál schopný obsloužit jen 30 lůžek," sdělil jeden z lékařů. Zařízení prý bylo otevřeno předčasně a úřady se do něj snaží odlákat personál z Livingstonovy nemocnice a dalších.

Neznepřátelit si nadřízeného

Německá nemocnice jenom poukázala na neschopnost místních úřadů krizi řešit. Provinční zdravotnický odbor je považován za natolik neschopný, že investoři, kteří mají peníze a chtějí pomoci, odmítají vyjednávat přímo s ním. "Nic přes ně nemůžete zařizovat, protože všechno zmizí. Je to naprosto nefunkční a nemají žádné peníze," sdělil jeden zdroj.

Jeden lékař prohlásil, že převládá kultura "neznepřátelit si nadřízeného", takže lidé raději mlčí a předstírají, že je vše v pořádku. Zaměstnance Livingstonovy nemocnice je nyní možné rozdělit do tří skupin.

První tvoří malý počet těch, kdo navzdory riziku stále chodí do práce a mají hluboký smysl pro povinnost. "Nemohu to vzdát, máme tam rodiny, děti, matky," řekla o pacientech jedna zdravotnice. Ve druhé skupině jsou lidé pohlcení strachem, kteří už do práce chodit nechtějí. "Nejsou neochotní, ale bojí se," řekl o nich jeden z lékařů. Třetí, největší je skupina nespokojenců pasivně i aktivně agresivních. "V jejich případě už pocit altruismu a povinnosti vymizel; a bylo to už dávno," sdělil jeden ze zdrojů BBC.

