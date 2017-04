Polská "aféra Misiewicz" nabírá obrátky. Mladý "floutek" štěpí polskou vládní stranu

před 1 hodinou

Spor o mladého oblíbence polského ministra obrany hrozí rozkolem ve straně Právo a spravedlnost. Šéf strany Jaroslaw Kaczyński chce oslabit moc ministra Antoniho Macierewicze, který si buduje vlastní mocenskou základnu. Od vítězství ve volbách v roce 2015 polská vládní strana nezažila horší krizi, než je právě probíhající spor.

Varšava - Bartłomiej Misiewicz je sedmadvacetiletý ambiciózní polský pravicový politik bez univerzitního vzdělání, který proslul urážkami druhých a zneužíváním pravomoci.

Jeho hlavní výhodou dosud bylo, že byl chráněncem polského ministra obrany a jednoho z nejvlivnějších členů vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) Antoniho Macierewicze.

Nyní se zdá, že mladý muž, který se jako mluvčí ministerstva obrany nechal v posádkách přijímat s poctami ministra či nabízel práci spolutancujícím na diskotéce, se stal přítěží nejen vládní strany, ale i samotného Macierewicze.

Kvůli mladému politikovi se mocný šéf vládní strany Jarosław Kaczyński pustil do nejvážnějšího vnitrostranického souboje od října 2015, kdy jeho partaj vyhrála volby a získala v parlamentu nadpoloviční většinu.

Arogance zlomila Misiewiczovi vaz

Misiewicz měl po všech svých skandálech zmizet z očí veřejnosti. Jeho ochránce, ministr obrany, ho uklidil do státní zbrojařské firmy PGZ.

Jenže média napsala, že Misiewicz se tam chová stejně arogantně jako na ministerstvu a že jako komunikační konzultant pobírá plat 50 000 zlotých měsíčně (cca 325 tisíc korun), což je zhruba šestnáctinásobek průměrného polského platu.

A šéf strany, jehož obavy z růstu moci Macierewicze paroduje i veleúspěšný seriál Ucho předsedy, se opravdu naštval. Ve středu večer Kaczyński nečekaně pozastavil Misiewiczowi členství ve straně a nechal ustavit komisi, aby vyšetřila všechna jeho obvinění. Ve čtvrtek, poté, co ho komise vyslechla, podle serveru Onet.pl Misiewicz sám ze strany Právo a spravedlnost vystoupil. Zaútočil přitom na média, která podle něj zveřejňovala nepravdivé informace.

Situace ve straně, kterou poslanec Kaczyński řídí pevnou rukou ze stranického sídla, se podle všeho vyhrotila. Různé frakce, které se s větším či menším úspěchem ucházejí o Kaczyńského přízeň, nyní hodnotí, kdy a jak bude mocný Macierewicz ponížen.

Dosud si totiž na "své" lidi, jako je Misiewicz, nenechal sáhnout. A Kaczyński zatím dokázal vliv jednotlivých skupin uvnitř strany vyvažovat a je vlastně hlavním svorníkem, bez nějž by strana Právo a spravedlnost měla potíže existovat.

Spor ohrožuje i ministra obrany

"Pokud se schází prezident, premiér a šéf ministerstva obrany a vzniká komise, v níž jsou dva zástupci předsedy PiS, tak to není komise o Misiewiczovi, ale týká se Macierewicze," řekl v televizi TVN24 BiS Ludwik Dorn, bývalý maršálek Sejmu a dříve vysoce postavený člen nynější vládní strany, který už dávno partajní řady pro neshody s Jaroslawem Kaczyńským opustil.

"Domnívám se, že Macierewicz se stane vicepremiérem bez portfeje, který dostane za úkol vyšetřit Smolensk. Nebude moci rozhodovat o lidech a financích, což by jinak posilovalo jeho vládní i stranickou pozici," řekl Dorn.

Ministr obrany, konzervativec a dlouholetý věrný Kaczyńského politický souputník Macierewicz je pro voličské jádro PiS zosobněním "boje o smolenskou pravdu".

Jde o to, že stále přichází s novými a novými teoriemi o pádu prezidentského speciálu v roce 2010 u ruského Smolensku, kdy zahynul prezident a bratr šéfa strany Lech Kaczyński a stovka dalších vysoce postavených politiků.

Macierewicz se v očích Kaczyńského stal nebezpečným proto, že si - jak tvrdí například komentátor deníku Gazeta Wyborcza Pawel Wroński - vybudoval blízký vztah s ideologem konzervativní pravice, knězem a podnikatelem Tadeuszem Rydzykem. Navíc staví vojska Teritoriální obrany (svého druhu Macierewiczova soukromá armáda plná mladých a odhodlaných nacionalistů) a ovládl i některé velké podniky. Jako je právě konglomerát zbrojovek PGZ, kde se snažil najít místo pro svého problematického chráněnce.

Co je ale v očích Kaczyńského nejhorší, Macierewicz si vlastně přisvojil ochranu nad dědictvím Lecha Kaczyńského, čímž poněkud zastínil bratra zemřelého prezidenta a šéfa strany.

Kaczyński chce mít věci pod kontrolou

Tohle všechno mu Jarosław Kaczyński jako šéf strany, postavené na vůdcovském principu kolem silné ruky předsedy, nemůže tolerovat. Oznámením, že Kaczyński pozastavuje členství Misiewicze ve straně a vytvoří stranickou vyšetřovací komisi, vyhlásil šéf strany v podstatě válku svému partajnímu kolegovi.

"Nemyslím, že by se v resortu obrany dělo něco špatného," byl jediný Macierewiczův komentář, když ve čtvrtek odcházel ze zasedání komise.

Jde o hodně - o image strany, které klesají preference, o vůdcovství Jarosława Kaczyńského a také o osud polské armády, kterou Macierewicz svými zmatečnými a podivnými rozhodnutími o změně místa jednotek, personálních čistkách či nákupech začal rozkládat.

"Konflikt se může vyhrotit, protože šéf vládní strany ztratil důvěru v Macierewicze. Pokud ten nepřizná svoji porážku, může přijít o post ministra obrany," domnívá se Wojciech Szacki, analytik think tanku Polityka Insight. To by byla zásadní prohra toho nejkonzervativnějšího křídla strany, která by navíc zmátla voličské jádro.

A to všechno kvůli jednomu mladému "floutkovi" jménem Misiewicz, který pro Macierewiczovu poslaneckou kancelář začal v šestnácti organizovat debaty se studenty a který po volebním vítězství své strany ztratil jakékoli zábrany ve svém chování.

autor: Martin Ehl

