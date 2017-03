před 34 minutami

Polský ministr obrany Antoni Macierewicz podal na prokuratuře trestní oznámení kvůli podezření, že bývalý polský premiér Donald Tusk, který nyní předsedá summitům Evropské unie, se v souvislosti s katastrofou polského vládního letounu v dubnu 2010 u ruského Smolenska dopustil "diplomatické zrady". Oznámila to televize TVN 24 s odvoláním na mluvčí prokuratury. "Premiér Tusk uzavřel s (ruským prezidentem) Vladimirem Putinem nelegální dohodu v neprospěch Polska a za to by měl nést trestní odpovědnost," uvedl Macierewicz v tisku.

autor: ČTK