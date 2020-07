Izrael oznámil, že zmařil útok Hizballáhu. Libanonské šiítské hnutí to ale popřelo

Izraelská armáda oznámila, že zmařila útok na libanonsko-izraelské hranici. Podle armády zahnali izraelští vojáci palbou zpět do Libanonu bojovníky libanonského šíitského hnutí Hizballáh. Hizballáh později ale podle agentury Reuters odmítl, že se jeho příslušníci pokusili proniknout do Izraele z Libanonu či že byli zapojeni do střetů na sporném území.

Podle dřívějšího izraelského sdělení se incident se odehrál v oblasti Har Dov, která se nachází v masivu Hermon a je důležitá především kvůli vodním zdrojům. OSN považuje oblast za součást Golanských výšin, Libanon si ji ale nárokuje jako své území. Mluvčí izraelské armády Hidai Zilberman uvedl, že alespoň část členů Hizballáhu uprchla zpět do Libanonu, doplnil však, že v tuto chvíli neví, v jakém jsou stavu. Mohlo podle něj jít o tři nebo čtyři bojovníky. Situace v oblasti se zklidnila, ale je nadále napjatá. Izraelská armáda dříve nařídila tamním obyvatelům, aby nevycházeli. Podle Zilbermana buňka Hizballáhu vstoupila na izraelské území, kde na ni vojáci začali pálit ze samopalů, tanků a dělostřeleckých systémů a zahnali je zpět do Libanonu. Podle mluvčího byl pohyb členů Hizballáhu zachycen ještě předtím, než vkročili na izraelské území a po celou dobu byli sledováni. Svědek v Libanonu agentuře Reuters sdělil, že desítky izraelských střel zasáhly oblast Har Dov známou také jako Farmy Šibáa. Pokus Hizballáhu byl podle jiného libanonského zdroje, kterého citovala agentura Reuters, reakcí na izraelský nálet v Sýrii. Při něm minulý týden přišel o život jeden člen této Íránem podporované skupiny, která v syrském konfliktu stejně jako Teherán stojí na straně vlády prezidenta Bašára Asada. Hizballáh: Byl to nervózní postup izraelské armády Hizballáh však v reakci tvrzení Izraele odmítl. "Islámský odpor se dosud nezapojil do jakýchkoliv střetů, nezahájil během dnešních událostí palbu," cituje z prohlášení skupiny agentura AFP. "Všechno, co média nepřátel uvádí o infiltrační operaci z Libanonu, která byla zmařena (…) je naprosto nepravdivé," uvedl Hizballáh. Skupina uvedla, že smrt svého člena pomstí, v pondělí však podle ní šlo pouze o "nervózní postup" izraelské armády. "Libanon a Hizballáh ponesou odpovědnost za jakýkoliv útok z libanonského území," uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátce předtím, než se objevily zprávy o incidentu. Poté, co byli loni v srpnu v Damašku zabiti dva příslušníci Hizballáhu, pohrozil lídr skupiny Hasan Nasralláh odvetou, pokud Izrael v zemi zabije jakékoliv další členy skupiny. Přítomnost Íránců a Hizballáhu v Sýrii považuje Izrael za své ohrožení. Golanské výšiny na jihozápadě Sýrie židovský stát obsadil za války v roce 1967 a v roce 1982 je v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN anektoval. OSN, Evropská unie či Liga arabských států (LAS) považují Golanské výšiny za území okupované Izraelem.