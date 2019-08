Italská levice je proti předčasným volbám. Prezident chce, aby strany dál jednaly

Italské levicové strany jsou nakloněny dialogu a chtějí se vyhnout předčasným volbám. Vyplynulo to ze čtvrtečních z schůzek zástupců parlamentních stran s prezidentem Sergiem Mattarellou.

Opoziční Demokratická strana (PD) si sice klade řadu podmínek, ale protestní a dosud vládní Hnutí pěti hvězd (M5S) ji už oficiálně vyzvalo k dialogu o plánovaném snížení poslanců. Šéf krajně pravicové Ligy Matteo Salvini, který krizi vlády s M5S spustil, si stále přeje předčasné volby, ale nevylučuje ani oživení koalice. Mattarella na závěr poskytl stranám delší čas na jednání. Další kolo konzultací s hlavou státu bude příští úterý.

Prezident ve čtvrtek jednal s lídry parlamentních stran kvůli úterní demisi premiéra Guiseppa Conteho, kterého pověřil dočasným vedením země, než se rozhodne, zda je možné zabránit předčasným volbám. Ty by ohrozily zejména schvalování rozpočtu na příští rok. Prezident se postupně setkal se zástupci krajně pravicové strany Bratři Itálie, již zmíněné PD, středopravého uskupení Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, Ligy a nakonec s M5S.

Šéf PD Nicola Zingaretti předložil pět podmínek pro vstup do vlády už ve středu, a to loajální členství v EU, ekonomický vývoj s ohledem na ekologii, změnu migrační a hospodářské politiky a udělení ústřední role parlamentu. Poslední podmínkou zřejmě narážel na narůstání moci šéfa Ligy Salviniho. Žádná z dosud jmenovaných podmínek by neměla být pro M5S překážkou. PD si ovšem dále nepřeje, aby se premiérem znovu stal nestranický Conte, který má blízko k protestnímu hnutí.

Ve čtvrtek Zingaretti předestřel tři další podmínky: PD chce zrušit přísný zákon o bezpečnosti a migraci prosazený Salvinim, revidovat plán předchozí vlády na snížení počtu zákonodárců z 945 na 600 a přeje si, aby M5S podepsalo rámcový plán spolupráce na rozpočtu na příští rok. Šéf demokratů dodal, že jeho strana je připravena i na předčasné volby.

"V uplynulých hodinách jsme spustili všechna jednání nezbytná ke zformování parlamentní většiny," řekl novinářům šéf hnutí M5S Di Maio po konzultaci s hlavou státu. Neuvedl konkrétně, s kým protestní hnutí jedná, ale jako nejpravděpodobnější varianta se jeví levicová PD, kterou už M5S vyzvalo k dialogu ohledně plánovaného snížení poslanců.

Původce celé krize Salvini po setkání s prezidentem novinářům řekl, že si stále přeje předčasné volby, ale nevyloučil ani obnovení spolupráce s M5S, pokud protestní hnutí zaujme příznivější postoj k programu, který chce prosadit Liga.

Jako první dorazila do prezidentského paláce šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová. Její strana jako jedinou možnost vidí předčasné volby.

Berlusconi za svou stranu Vzhůru, Itálie varoval před případnou levicovou vládou M5S a PD. Přeje si buďto vládu pravicovou, jež by podle něj zrcadlila preference voličů, anebo předčasné volby. Předvolební koalice stran Bratři Itálie, Vzhůru Itálie a Liga loni vyhrála volby. Liga ale posléze zformovala nesourodou vládu s M5S.

Prezident Matterella ve čtvrtek na závěr celého dne konstatoval, že rozpuštění parlamentu, pokud se strany nedomluví, nebere na lehkou váhu. Předčasné volby by vyhrála Salviniho Liga, jíž průzkumy dávají kolem 37 procent hlasů. Vládnout by mohla s podporou stran Vzhůru Itálie a Bratři Itálie.

Varianta předčasných voleb v zemi se třetí největší ekonomikou eurozóny by podle médií negativně ovlivnila finanční trhy kvůli obávám, že vláda Salviniho euroskeptické krajní pravice ještě dále zvýší rozpočtový deficit a nastolí konfrontační kurz s EU.

