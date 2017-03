Irsko hrozí bojkotem dohody u Brexitu, odmítá návrat hraničních kontrol

před 37 minutami

Británie zrušila hraniční kontroly mezi Severním Irskem a Irskem před čtvrt stoletím, nyní však premiérka Theresa Mayová však nevylučuje jejich znovuzavedení po odchodu země z EU. "Nevrátíme se k hranicím z minulosti, nic takového nepodepíšu," prohlásil však irský premiér.

Dublin - Irsko hodlá blokovat dohodu upravující vztahy Evropské unie s Británií po jejím odchodu, pokud by smlouva znovu zavedla hranice mezi oběma částmi ostrova. Řekl to irský premiér Enda Kenny v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Severní Irsko jako součást Británie již před čtvrt stoletím zrušilo kontroly na hranici s Irskem, při vyjednávání o podmínkách takzvaného Brexitu se však mluví o jejich možném návratu.

"Nevrátíme se k hranicím z minulosti," prohlásil irský premiér. "Je to politická výzva, s níž je třeba se vypořádat. Bude to tak muset být, protože já nic jiného nepodepíšu," dal Kenny najevo, že jako lídr členské země EU nepodpoří žádnou variantu dohod zavádějící "tvrdou" hranici.

Pětisetkilometrová hraniční linie dělící ostrov na dvě části je volně překročitelná z obou stran od 90. let minulého století, což umožňuje volný pohyb osob i obchod mezi oběma zeměmi. Po odchodu Británie z EU bude její pevninskou hranicí s unií.

Britská premiérka Theresa Mayová se letos vyslovila pro "tvrdou" variantu Brexitu, která by zavedla omezení pro volný pohyb osob s cílem snížit počet imigrantů z unijních zemí. V Irsku panují obavy, že by to mohlo být spojeno s návratem hraničních pořádků minulosti a v Ulsteru ohrozit křehký mír po desetiletích sektářského násilí.

autor: ČTK