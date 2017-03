Londýn má plán na první dny po smrti královny. Z televizí zmizí komedie, červené autobusy se zastaví

před 18 hodinami

Buckinghamský palác má připravený podrobný plán na to, co se bude dít, až zemře nejdéle vládnoucí britská panovnice Alžběta II. Nese název Operace London Bridge a její detaily zveřejnil britský list The Guardian. Alžbětina smrt otřese Spojeným královstvím, které v současnosti prochází velkými změnami. Londýn se proto pečlivě připravil na chvíli, kdy odejde jeden z tmelicích symbolů stability a pořádku.

Londýn - Na svůj věk se britská královna Alžběta II. těší relativně pevnému zdraví. Příští měsíc ale oslaví už 91. narozeniny a Britové se chystají na den, kdy je nejdéle vládnoucí panovnice v dějinách Spojeného království opustí.

A už mají i plán.

Scénář toho, co nastane po Alžbětině smrti, se jmenuje Operace London Bridge.

Právě větou "Londýnský most padl" bude předseda vlády (v současné době premiérka Theresa Mayová) informován o královnině skonání. Následující sled událostí bude pokračovat podle předem připraveného plánu, který v pátek zveřejnil server The Guardian.

Zpočátku to celé připomíná opravdovou královskou ceremonii. "Její oči se zavřou, Charles se stane králem, jeho sourozenci mrtvé královně políbí ruku na rozloučenou a informace se předá osobnímu tajemníkovi královny, který informuje premiéra," popisuje The Guardian.

Hned nato se ale spustí rozsáhlá akce. Zpráva poputuje po politických kruzích až do vládních kanceláří všech zemí Commonwealthu. Generálové, velvyslanci a vysoce postavení politici budou shánět černé smuteční pásky na rukávy.

Běžní obyvatelé Spojeného království ještě nebudou vůbec nic tušit.

Novináři jsou připraveni už několik let

Když v roce 1952 zemřel v noci ve spánku král Jiří VI. - Alžbětin otec -, britská stanice BBC zprávu zveřejnila až v 11:15 dopoledne. Smrt princezny Diany v roce 1997 se ale novináři dozvěděli už po 15 minutách.

V současnosti je tok informací ještě rychlejší, takže rychlejší musí být i reakce státníků a personálu Buckinghamského paláce.

Jednat se musí rychle, ale rozvážně a se vší důstojností. Lokaj v černém oděvu vyjde z paláce a připne smuteční oznámení na brány sídla královské rodiny. Ve stejnou chvíli se i webové stránky paláce zbarví do černa.

Novináři v celé zemi budou mobilizováni poplašným informačním systémem z éry studené války, který většina z nich ještě nikdy neviděla ani neslyšela skutečně fungovat.

Editoři všech národních novin vytáhnou z šuplíku několik předem připravených verzí zpráv o úmrtí královny, které tam mají už několik let. Například deník The Times má údajně arzenál na neuvěřitelných 11 dní smutku.

Televize přestanou vysílat naplánované pořady, na obrazovkách se objeví moderátoři v černé.

Také rozhlasové stanice zapnou svůj výstražný systém, který pravidelně testují. Rozsvítí se světla, která mají upozornit moderátory, aby přepnuli muziku a pustili do vysílání zprávy.

Pro tuto příležitost platí v každém rádiu speciální hudební playlist, ve kterém se neobjeví žádná píseň s urážlivým textem. Například Sex Pistols a jejich píseň God Save the Queen pravděpodobně nezazní z jediného britského rádia.

Dramaturgie televizního vysílání se bude řídit přísnými pravidly. Až do pohřbu se neodvysílají téměř žádné komedie.

Z práce dřív domů

Po smrti královny se svolají obě komory parlamentu. Obyčejní lidé odejdou domů z práce dříve. Cestujícím v letadlech předají smutnou zprávu piloti.

Následující dny budou doslova nabité ceremoniemi. Ulice se zaplní vojáky, kočáry a královskou stráží. Princ Charles bude hned druhý den po smrti své matky oficiálně prohlášen za krále Charlese I.

Samotný pohřeb Alžběty, která panuje už od roku 1953, bude obrovskou událostí. Proběhne devátý den po její smrti. V tento den v 11 hodin dopoledne Británie utichne. Zastaví se městská doprava a řidiči červených autobusů vystoupí na okraj silnice a uctí královninu památku tichem.

Smrt královny obrátí celou zemi minimálně na několik dní vzhůru nohama. Jak server The Guardian připomíná, Alžběta je posledním žijícím pojítkem s dřívější velikostí Spojeného království. Země bude oficiálně truchlit 10 dní.

Vše musí být naplánováno dopředu

Není nic horšího, než když se při takové události - navíc v době internetu - něco pokazí. Plánování pohřbů a očekávaných, i když smutných událostí je proto běžnou věcí. Například pohřeb bývalého premiéra Winstona Churchilla se plánoval už šest let před jeho smrtí.

Pohřeb královny matky (tedy matky současné panovnice) byl poprvé nacvičován dokonce 22 let před její smrtí.

Královna Alžběta II. vládne už 65 let. Za tu dobu se ve Spojených státech vystřídalo 12 prezidentů. Symbolizuje stabilitu a pořádek. Pro mnoho Britů je o to důležitější v době, kdy Velká Británie prochází výraznými změnami - včetně opuštění Evropské unie.

S délkou vládnutí 63 let a sedm měsíců překoná královna Alžběta II. ve středu v 18:30 středoevropského času rekord, který dosud v Británii držela její praprababička, královna Viktorie. | Video: Reuters | 02:05

autor: Simona Fendrychová