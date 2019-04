Iráčtí jezídi nepřijmou děti žen znásilněných islamisty, matky dávají děti k adopci

Komunita jezídů v Iráku nepřijme děti žen a dívek, které znásilnili bojovníci teroristické organizace Islámský stát. Duchovní vůdci komunity to oznámili nedlouho poté, co se na veřejnost dostalo jejich dřívější prohlášení, ve kterém se naopak hovořilo o přijetí "všech přeživších". Informovala o tom agentura televizní stanice Al-Džazíra.

Na 3000 jezídů se stále pohřešuje poté, co členové Islámského státu (IS) ovládli oblast obývanou jejich komunitou v severozápadním Iráku v roce 2014. Ženy extremisté zotročili, muže povraždili a děti se snažili získat pro svůj boj.

Islámský stát byl v Iráku poražen na konci roku 2017, o poslední obydlené území v Sýrii přišel letos. Mnoho přeživších jezídů se nejspíš nachází v táborech, do kterých utekli civilisté v posledních měsících bojů proti Islámskému státu.

Jak uvedl jeden z jezídských představitelů, nejvyšší duchovní rada v Iráku vzkázala jezídským ženám, že se mohou i s dětmi vrátit nehledě na to, kdo je otcem dětí. Jak nicméně rada dodala, "rodiny nemůžeme donutit, aby přijaly" ty děti, které se narodily ze znásilnění.

Některé z jezídských žen, které byly vězeňkyně IS, již opustily Sýrii bez dětí, které daly k adopci, protože je jejich komunita v Iráku odmítala přijmout. Jiné se naopak k jezídům odmítly vrátit.

Podle jezídských představitelů jejich původní sobotní prohlášení "překroutila" média. Oznámení, že komunita přijme přeživší ženy a děti "totiž absolutně neznamená, že jde i o děti narozené ze znásilnění". Duchovní rada měla na mysli děti narozené dvěma jezídským rodičům, kteří byli zajati islamisty.

Rozhodnutí odsoudily lidskoprávní organizacce

Rozhodnutí rady již odsoudily lidskoprávní organizace jako například Human Rights Watch (HRW). "Je to ostuda," napsala na twitteru Belkis Willeová, odbornice HRW na Irák. "Mnoho žen unesených islamisty, které později porodily, se mi svěřilo s tím, jak je pro ně bolestné dát své děti do sirotčinců nebo rodinám bojovníků, aby se mohly vrátit domů do své komunity," dodala.

Islamisté zastřelili či brutálně popravili nebo unesli více než 9000 příslušníků náboženské menšiny jezídů. OSN tažení IS proti jezídům označila za genocidu. Na 3000 příslušníků komunity bylo vyvražděno, další tisíce uprchly.

V náboženství jezídů se mísí řada vlivů, včetně prvků z islámu, z křesťanství či zoroastrismu, což je starověké náboženství, které vzniklo dříve než islám. Členové Islámského státu považují jezídy za uctívače ďábla.

