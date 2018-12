Profesorka zachránila svého studenta před islamisty. Do Iráku pro něj vyslala komando

Zní to spíš jako fiktivní příběh z filmu. Švédská univerzitní profesorka Charlotta Turnerová zachránila před čtyřmi lety jednoho ze svých studentů, který se nacházel v Iráku právě v době, kdy ho obsazovala teroristická organizace Islámský stát (IS). Šlo o příslušníka náboženské komunity jezídů, kterou islámští extremisté v době, kdy ještě blízkovýchodní zemi ovládali, zabíjeli nebo násilně obraceli na svou víru.

Vše začalo v létě 2014, když se Turnerové jednoho dne objevila na mobilu textová zpráva od studenta Firase Jumaaha, jemuž vedla doktorandskou práci.

Zpráva SMS profesorku analytické chemie na Lundské univerzitě ve Švédsku rozrušila. Jumaah jí sdělil, že možná nezvládne dokončit svou práci, protože se momentálně nachází v Iráku, kde se v opuštěné továrně ukrývá před Islámským státem. Ve zpustlé budově se schovával spolu se svou rodinou, zatímco zvenčí slyšel střelbu radikálů.

Jumaah, který je sám původem z Iráku, se do této země rozhodl v roce 2014 dobrovolně přicestovat ze Švédska, kde dokončoval své studium. V Iráku, který tehdy ovládal IS, totiž pobývala jeho manželka a dvě děti. Když od partnerky slyšel, co za zvěrstva islamisté provádějí jezídům, rozhodl se za rodinou vypravit.

Well this is just crazy >> Firas Jumaah, a Yazidi, returned home when #IS overran his areas of #Iraq in 2014, and his PhD supervisor, Charlotta Turner, sent a team of mercenaries to get him back. https://t.co/LewpyFrp5m pic.twitter.com/lfOMx5Rq68 — Kyle Orton (@KyleWOrton) December 13, 2018

Manželka mu například líčila, jak radikálové vpadli do sousední vesnice. Všechny muže pozabíjeli a ženy vzali do otroctví.

"Všechny šokovalo, jak se Islámský stát choval. Nasedl jsem na první letadlo, abych mohl být s rodinou. Co bych to pak žil za život, kdyby se jim něco stalo?" ohlíží se za několik let starými událostmi Jumaah.

Dvě vozidla, čtyři vyzbrojení vojáci

On sám se ale po příjezdu do Iráku ocitl v nebezpečí. Celá jeho rodina patří mezi jezídy, ke kterým se IS v době své nadvlády v Iráku choval obzvlášť násilně. Když Jumaah informoval o hrozné situaci Turnerovou, v pomoc ze Švédska ani nedoufal. "Už jsem neměl žádnou naději. Byl jsem zoufalý, jenom jsem chtěl dát vedoucí mé práce vědět, co se děje. Nenapadlo mě, že by s tím profesorka byla schopná něco udělat," říká nyní.

Turnerová se ale odmítala smířit s tím, že by měl její žák opravdu umřít v rukou IS. A tak začala jednat.

Obrátila se s prosbou o pomoc na bezpečnostního šéfa Lundské univerzity Pera Gustafsona. "Byla to otázka základní lidskosti. Můj nadřízený (Gustafson) dal plánu zelenou a řekl mi: ‘Prostě to udělej‘," vzpomíná žena.

Gustafson během několika dní sehnal bezpečnostní agenturu, která pak nelehkou záchrannou misi naplánovala. Výhodou bylo, že univerzita měla uzavřeny takové smlouvy, které říkaly, že může se svými vozidly jet kamkoliv na světě. O pár dní později se tak skutečně stalo.

Bezpečnostní firma vyslala do irácké oblasti, kde se Jumaah schovával, dva vozy, ve kterých jela čtveřice těžce ozbrojených žoldáků. Ti úspěšně nabrali Jumaaha, jeho ženu i dva potomky a odvezli je na nejbližší letiště Irbíl, které leží na severu Iráku v kurdském regionu.

"Byla to jedinečná událost. Co vím, tak žádná jiná univerzita nebyla nikdy do ničeho podobného zapojena," říká Gustafson, který se na záchranné akci podílel.

Přežil i zbytek rodiny

"To, co se tehdy dělo, bylo absolutně neakceptovatelné. Byla jsem naštvaná, že se Islámský stát dere do našeho světa a že tomuhle vystavuje mého studenta a jeho rodinu," vypráví zpětně profesorka Lundské univerzity, proč se rozhodla zakročit.

Právě tato známá univerzita, která se nachází na jihu Švédska ve městě Lund, o záchranné akci informovala jako první na svém webu. A to teprve letos v prosinci, s odstupem několika let. Aktéři události o zážitku dlouho mlčeli.

"Nikdy jsem se necítil tak privilegovaný, tak důležitý," cituje samotného Jumaaha švédský server The Local. Student ale dodává, že si současně připadal jako zbabělec, protože v Iráku nechal matku a své sestry. I tato linka příběhu má ale šťastný konec. Okupaci Islámským státem nakonec zbytek rodiny přežil.

Teroristická organizace začala zabírat sever Iráku v roce 2014 a na dobytých územích násilím prosazovala svůj přísný výklad islámského práva šaría. Irácká armáda džihádisty definitivně porazila po těžkých bojích na konci minulého roku. Extremisté podle OSN během bojů v této asijské zemi zabili na 33 tisíc civilistů.

Jumaah, který se dnes už pyšní titulem doktora a s rodinou splácí poslední dluhy za náročnou záchrannou operaci, ale ani po porážce teroristů neuvažuje o návratu do rodné vlasti. Obává se, že by se tam IS někdy mohl znovu vrátit k moci.

Video: Šlo mi o život, smrt byla v Mosulu všudypřítomná, v ulicích ležela těla bojovníků IS, říká dokumentaristka Jana Andert